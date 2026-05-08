Apple Pages leert MacBook-Akku in Stunden – Lösung für das Problem

Die App Pages von Apple kann den Akku eines MacBooks in kürzester Zeit leeren. Die Ursache liegt in der Integration von Apple Intelligence, die im Hintergrund viel Energie verbraucht. Eine einfache Lösung ist das Deaktivieren der Siri-Vorschläge für Pages.

Die App Pages von Apple kann den Akku eines MacBooks in kürzester Zeit leeren. Betroffene Nutzer berichten von dramatischen Akku verlusten, bei denen der Ladezustand von 90 Prozent auf nur noch 3 Prozent in weniger als zweieinhalb Stunden sinkt.

Die Ursache liegt in der neueren Version Pages Creator Studio 15.2, die einen zusätzlichen Prozess namens PluginLibraryService ausführt. Dieser Prozess wird durch Apple Intelligence beziehungsweise Siri gesteuert und verbraucht im Hintergrund enorme Mengen an Energie. Laut macwelt.de ist das Problem auf die KI-Funktionen der App zurückzuführen, die im Hintergrund massiv Strom verbrauchen. In verschiedenen Foren wie Reddit oder den Apple-Discussion-Foren häufen sich seit Monaten Beschwerden von betroffenen Nutzern.

Die gute Nachricht ist, dass es eine einfache Lösung gibt. Nutzer können die Siri-Vorschläge für Pages deaktivieren, um den hohen Energieverbrauch zu stoppen. Dazu müssen sie in die Systemeinstellungen gehen und auf Apple Intelligence und Siri klicken. Im Menü Siri-Vorschläge und Datenschutz finden sie in der linken Spalte die Option Pages.

Dort können sie den Schalter Von dieser App lernen deaktivieren. Nach dieser Änderung sollte sich der Energieverbrauch von Pages sofort normalisieren. Der Prozess PluginLibraryService läuft zwar weiterhin, benötigt aber kaum noch zusätzlichen Strom. Diese einfache Maßnahme kann den Akkuverbrauch deutlich reduzieren und das Problem effektiv lösen.

Betroffene Nutzer berichten, dass sich der Akkuverbrauch nach der Deaktivierung der Siri-Vorschläge auf ein normales Niveau einpendelt. Die Ursache des Problems liegt in der Integration von Apple Intelligence in Pages, die im Hintergrund ständig Daten analysiert und Vorschläge berechnet. Diese Funktionen sind zwar nützlich, aber sie verbrauchen auch viel Energie. Durch das Deaktivieren der Siri-Vorschläge wird die KI-Funktion für Pages deaktiviert, was zu einer deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs führt.

Nutzer, die von diesem Problem betroffen sind, sollten diese Einstellung unbedingt überprüfen und anpassen, um die Akkulaufzeit ihres MacBooks zu verlängern





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