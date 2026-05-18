Apple iPhone Fold: Pariser Träumereien in Berlin

Der Preis von Apples iPhone Fold-Modell kann viele Käufer enttäuschen, auch wenn Apple ein mittleres Preiserziel in Betracht zieht. Die höheren Produktionskosten für die Falt-Displays und das enorme Potenzial des Unternehmens sind die Hauptgründe für den höheren Preis.

Während seiner Präsentation am 13. September wird Apple s iPhone-Modell Fold zum Ausverkauf stoßen, obwohl viele Handyfans bereits seit Monaten darauf hinarbeiten, ins Neue zu investieren.

Die hohen Produktionskosten und das enorme Gewinnpotenzial des Unternehmens werden die Käufern keinen großen Rabatt einbringen. Um nicht alle ... zu enttäuschen, plant Apple die Einführung eines unteren Preises der Fold-Version, die nicht allzu viel günstiger ausfallen soll, um den höheren Verkaufspreis für die Fold-Diashows zu decken





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