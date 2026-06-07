App-Cache löschen: So befreien Sie Ihr Android-Smartphone von überflüssigem Speicher

Begrenzter Speicherplatz auf dem Smartphone? Bevor Sie Daten löschen, sollten Sie den App-Cache leeren. Diese einfache Maßnahme kann viel Platz freigeben, ohne persönliche Daten zu entfernen. Erfahren Sie hier, wie es geht und warum es sinnvoll ist.

Smartphone s verfügen über begrenzten Speicherplatz , der schnell voll wird. Viele Apps, hochauflösende Videos und Chat-Nachrichten mit Bildern fressen den Platz schnell auf. Nicht jedes Gerät lässt sich problemlos mit einer microSD-Karte erweitern.

Doch bevor man Fotos oder Apps löscht, gibt es eine einfachere Lösung: das Löschen des sogenannten App-Caches. Dabei handelt es sich um temporäre Daten, die Apps im Hintergrund speichern. Wer diese regelmäßig leert, kann überraschend viel Speicherplatz freigeben. Wie "Focus" berichtet, bietet Android eine eingebaute Funktion, um den Cache einzelner Apps zu leeren.

Dafür öffnet man die Einstellungen des Smartphones und navigiert zu Apps oder Anwendungsverwaltung. Man wählt eine App aus und tippt auf Speicher. Dort sieht man, wie viel Platz der Cache belegt. Mit einem Fingertipp lässt sich der Zwischenspeicher leeren.

Vor allem bei häufig genutzten Apps wie WhatsApp oder Social-Media-Anwendungen sammelt sich dabei einiges an. Wenn man nicht jede App einzeln durchgehen möchte, gibt es eine bequemere Variante: Viele Hersteller liefern auf ihren Android-Geräten eigene Optimierungs-Tools mit. Darin findet man oft einen Cache-Cleaner, mit dem man den Zwischenspeicher aller installierten Apps auf einmal leeren kann. Der Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem Apps häufig benötigte Daten ablegen - zum Beispiel Teile von Webseiten oder Bilder.

Das beschleunigt zwar die Nutzung, füllt aber mit der Zeit den Speicher. Persönliche Daten wie Fotos oder Nachrichten werden beim Leeren des Caches nicht gelöscht. Am besten macht man das regelmäßig, etwa wenn das Handy meldet, dass der Speicher knapp wird oder große Updates nicht mehr installiert werden können. So bleibt das Smartphone länger fit, ohne dass man sich gleich ein neues kaufen muss





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