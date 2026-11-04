Apothekenimpfung in Österreich: FSME und Hepatitis B ab 2027

Ab Frühjahr 2027 können Österreicher ab 14 Jahren bestimmte Impfungen wie FSME und Hepatitis B in Apotheken erhalten. So sollen Hürden abgebaut werden.

Apotheker in Österreich werden ab dem Frühjahr 2027 einen neuen, zentralen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit leisten dürfen. Die Bundesregierung hat entschieden, dass bestimmte Schutzimpfungen fortan direkt in der Apotheke verabreicht werden können, ohne dass dafür ein Arztbesuch erforderlich ist. Betroffen von dieser Erweiterung des Versorgungsnetzes sind vorrangig die Immunisierungen gegen FSME, Keuchhusten, Tetanus, Diphtherie sowie Hepatitis B. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Erreichbarkeit von Schutzimpfungen zu erhöhen und bestehende Zugangsbarrieren für die Bevölkerung abzubauen.

Abbau von Zugangsbarrieren für Bürger

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte nach der Regierungssitzung, dass es ausdrücklich nicht darum gehe, Ärzte zu ersetzen. Stattdessen soll ein zusätzliches Angebot geschaffen werden, das die Lücken im Gesundheitssystem schließt. Laut Schumann habe man sich bei der Auswahl der Impfstoffe gezielt auf solche konzentriert, die bereits in Apotheken erworben werden können. Der zusätzliche Gang zum Arzt sei in der Vergangenheit oft als Hürde empfunden worden, die viele Menschen davon abgehalten habe, ihre Impfungen wahrzunehmen. Durch die direkte Verfügbarkeit soll dieser Schritt entfallen.

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Für die Inanspruchnahme dieses neuen Angebots müssen Interessenten mindestens 14 Jahre alt sein. Bestimmte Personengruppen, wie Schwangere und Risikopatienten, sind von dieser Regelung ausgenommen, da ihnen eine ärztliche Überwachung zusteht. Die Gesundheitspolitik geht davon aus, dass die Verfügbarkeit der Impfstoffe vor Ort die Impfquote verbessert. Insbesondere die Unterbrechung der aktuellen Infektionswelle durch die Herbstferien hat gezeigt, wie wichtig gezielte Maßnahmen wie Impfungen sind, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Anforderungen an Personal und Räumlichkeiten

Um sicherzustellen, dass diese Dienstleistung höchsten medizinischen Standards entspricht, wurden strenge Auflagen festgelegt. Die Begutachtung des entsprechenden Gesetzesvorhabens wurde bereits gestartet. Für die Durchführung der Impfung benötigen die Mitarbeiter der Apotheken eine spezifische Ausbildung, die mit einer abschließenden Prüfung endet. Nur zertifiziertes Personal darf die Spritzen verabreichen. Zudem muss die Impfung zwingend in einem abgetrennten Raum vorgenommen werden, um die Privatsphäre der Patienten zu wahren und hygienische Standards zu gewährleisten.

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Die ersten Impfungen in Apotheken sollen bereits zu Beginn der kommenden Zeckensaison im Frühjahr 2027 durchgeführt werden können. Das kommende Jahr dient als Probejahr, in dem das neue Modell ins Vertrauen gebracht werden soll. Ministerin Schumann erklärte, dass man sich später eine Ausweitung der Impfmöglichkeiten vorstellen kann, falls die erste Phase erfolgreich verläuft. Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) betonte, dass man daran arbeite, das Impfen in Apotheken weiter zu denken und auszubauen.

Befürwortung und politische Einordnung

Gegen die Idee, Apotheker als Impfpersonal einzusetzen, gibt es seit jeher Bedenken von der Ärztekammer. Staatssekretär Schellhorn konnte diese Kritik jedoch nicht nachvollziehen. Er verwies darauf, dass es in der Vergangenheit diverse Best-Practice-Modelle gegeben habe, die den Erfolg dieser Methode belegen. Zudem wird argumentiert, dass in 19 europäischen Ländern bereits heute in Apotheken geimpft wird. Die Einführung dieses Modells in Österreich wird als sinnvoller Beitrag zur Stärkung der Impfversorgung betrachtet, der internationale Standards einhält.

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) sieht in der erweiterten Impfmöglichkeit einen klaren Mehrwert für die Bürger. Sie hob hervor, dass die bürokratischen Hürden weiter abgebaut werden sollen. In einem nächsten Schritt werden die Aufzeichnungspflichten für das in Apotheken verwendete Ethanol reduziert. Dies stellt einen weiteren Schritt zur Entbürokratisierung im Gesundheitswesen dar. Ziel ist es, administrative Lasten zu verringern und die Abläufe in den Apotheken effizienter zu gestalten, um mehr Kapazitäten für die direkte Patientenversorgung zu schaffen.