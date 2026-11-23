Die österreichische Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS rutscht auf nur noch 40,8 Prozent ab. Gleichzeitig gewinnen FPÖ und Grüne deutlich dazu. Ein Überblick über die aktuellen Zahlen.

Die aktuelle Trendumfrage der Austria Presse Agentur (APA) zeigt ein drastisches Absinken der Zustimmung für die österreichische Bundesregierung. Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS kommt gemeinsam nur noch auf 40,8 Prozent der Wählerstimmen. Dieser Wert markiert einen signifikanten Rückgang im Vergleich zur Nationalratswahl im Jahr 2024 und deutet auf eine wachsende Distanz der Wählerschaft zur aktuellen politischen Führung hin.

Koalition verliert rund 15,8 Prozentpunkte

Insbesondere die beiden etablierten Volksparteien müssen deutliche Verluste hinnehmen. Die ÖVP erreicht im aktuellen Trend, der vier Sonntagsfragen kumuliert, nur noch 19,9 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2024 entspricht das einem Minus von 6,4 Prozentpunkten. Noch gravierender fällt die Entwicklung bei der SPÖ aus, die auf lediglich 14,9 Prozent kommt. Dies bedeutet einen Verlust von 6,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Wahlergebnis von 2024. Auch der angekündigte Vize-Kanzlerwechsel von Karl Nehammer zu Mag. Barbara Mamri (im Text als Marterbauer bezeichnet) brachte bisher keinen Turnaround für die Sozialdemokraten. Der dritte Koalitionspartner, die NEOS, muss ebenfalls Federn lassen und liegt nur noch bei 6,0 Prozent, was 3,1 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Nationalratswahl entspricht. Zusammengerechnet haben die drei Regierungsparteien damit rund 15,8 Prozentpunkte eingebüßt.

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FPÖ und Grüne verzeichnen deutliche Gewinne

Ganz anders präsentiert sich die Entwicklung bei den Oppositionsparteien. Die FPÖ erreicht bereits 39,3 Prozent und damit ein Plus von 10,5 Prozentpunkten gegenüber der Nationalratswahl 2024. Auch die Grünen zeigen sich weiter im Aufwind. Die von Leonore Gewessler angeführten Ökos erreichen 12,3 Prozent und liegen damit 4,1 Prozentpunkte über ihrem Ergebnis bei der Nationalratswahl 2024. Diese Zahlen zeigen eine klare Verschiebung der politischen Landschaft zugunsten der rechtspopulistischen und der grünen Partei auf Kosten der Regierungskoalition.

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KPÖ knackt Vier-Prozent-Hürde für den Nationalrat

Auch die KPÖ kommt auf 4,0 Prozent und gewinnt gegenüber der Wahl 1,6 Prozentpunkte dazu. Damit liegt sie in der Umfrage genau an der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat. Dieses Ergebnis könnte in der aktuellen politischen Landschaft eine wichtige Rolle spielen, da es die Möglichkeit einer weiteren politischen Neukonfiguration eröffnet. Die APA-Trendumfrage liefert somit ein detailliertes Bild der aktuellen politischen Stimmung in Österreich und zeigt die Dynamik der Wählerpräferenzen in den letzten Monaten auf.