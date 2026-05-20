APA-Chef Clemens Pig legt Kandidatur für ÖVP-Parteivorsitzende auf Eis

APA-Chef Clemens Pig hat seine Kandidatur für die ÖVP-Parteivorsitzende vorerst auf Eis gelegt. Seine Kandidatur löst jedoch wenig Begeisterung aus, selbst im ÖVP-Freundeskreis. Er liefert ein Impulsreferat zum Thema "Neue Welt- und Kommunikationsordnung" ab und wird am Donnerstag in Seefeld nicht offiziell in den Ring steigen.

Selbst im ÖVP-Freundeskreis mehren sich Zweifel an der Kandidatur von APA-Chef Clemens Pig. Er legte die Ansage seiner Kandidatur vorerst auf Eis. Der 51-Jährige liefert ein Impulsreferat zum Thema "Neue Welt- und Kommunikationsordnung" ab.

Sein von der Kanzlerpartei offiziell ausdrücklich erwünschter Antritt löst selbst im ÖVP-Freundeskreis wenig Begeisterung aus. Informationen auch persönliche Konsequenzen, wenn sie einer politisch ausgedealten Personalie zum Durchbruch verhelfen.

Außerdem bestehen Zweifel, ob er – ohne jede Fernseh- und Radioerfahrung – überhaupt die formalen Ausschreibungskriterien erfüllt. Um nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, steigt Pig nun (vorerst? ) auf die Bremse, wird am Donnerstag in Seefeld nicht offiziell in den Ring steigen. Der APA-Chef Clemens Pig hat seine Kandidatur für die ÖVP-Parteivorsitzende vorerst auf Eis gelegt.

Er liefert ein Impulsreferat zum Thema "Neue Welt- und Kommunikationsordnung" ab. Seine Kandidatur wird von der Kanzlerpartei ausdrücklich gewünscht. Seine Kandidatur löst jedoch wenig Begeisterung aus, selbst im ÖVP-Freundeskreis. Die Top-Journalistin umriss am Mittwoch bei einem Mediengespräch in Wien ihre Motivation für eine Kandidatur: "Der ORF muss nicht viral, sondern unverzichtbar sein.

" 80 Seiten voller "Gedanken, Ideen und Maßnahmen" wird sie dem Stiftungsrat präsentieren. Das Unternehmen sieht sie "in einer fundamentalen Krise"





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