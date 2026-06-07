Anwohner der Gumpendorfer Straße fordern Verlegung des Suchthilfezentrums nach jahrelanger Frustration

Bei einer Bürgerversammlung im Haus der Begegnung äußerten rund 120 Anwohner ihre Sorgen über Drogenkonsum, Diebstahl und Sicherheit rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer. Der neue Sieben‑Punkte‑Plan der Stadt wird von den Betroffenen kritisch gesehen.

Die Anrainerinnen und Anwohner der Gumpendorfer Straße zeigen sich zunehmend frustriert über die anhaltenden Probleme rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer. Bereits 2018 hatte eine Bürgerinitiative die Verlagerung des Zentrums an den Stadtrand gefordert, ein Vorschlag, der damals vom Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) als unrealistisch abgetan wurde.

Auch Jahre später hat sich an der Stimmung wenig geändert. Bei einer Bürgerversammlung im Haus der Begegnung, zu der rund 120 Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen waren, wurde das Ausmaß der Belastungen deutlich. Der Zugang zur Versammlung war streng geregelt: Nur Personen, die im unmittelbaren Umfeld gemeldet sind und eine persönliche Einladung erhalten hatten, durften den Raum betreten.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Bezirkschefin Julia Lessacher (SPÖ), die im Anschluss den neu verabschiedeten Sieben‑Punkte‑Maßnahmenplan des Drogen‑ und Suchtkoordinators der Stadt Wien, Ewald Lochner, vorstellte. Der Plan beinhaltet die Einrichtung einer Schutz‑ und Alkoholverbotszone, die Sperrung des Fritz‑Imhoff‑Parks, sowie den Ausbau von Polizeipräsenz und sozialer Arbeit in der Umgebung. Die Verantwortlichen betonten, dass diese Schritte das Sicherheitsproblem in den Griff bekommen würden. Die Anwohnerinnen und Anwohner äußerten jedoch ein völlig anderes Bild.

An fünf Tischen konnten sie ihre Sorgen direkt an Magistratsmitarbeiter, Polizisten und Streetworker herantragen. Eine Frau berichtete von ihrer Angst, die nahegelegene U‑Bahnhaltestelle zu benutzen, während ein anderer Anwohner von acht gestohlenen Fahrrädern sprach. Immer häufiger würden Drogenabhängige in Stiegenhäusern und Kellern verweilen, was die Anrainer zu der Forderung veranlasste, robustere Türschlösser zu installieren - ein Schritt, der jedoch bereits mehrfach erfolglos versucht wurde und für den die Anwohner selbst Kosten tragen mussten.

In einem Fall führte ein Drogenkonsum im Keller zu einem Brand, der das Gebäude beschädigte und die Anwohner endgültig davon abhielt, abends den Fritz‑Imhoff‑Park zu nutzen. Während einige Anrainerinnen die neu geschaffene Schutzzone im Park als deutliches Plus empfanden und die vorherige Situation als "absolute Katastrophe" bezeichneten, berichtete ein Mann, dass Drogenkranke weiterhin zwischen parkenden Autos konsumieren und ihre Spritzen achtlos zurücklassen.

Eine Sozialarbeiterin hatte ihm geraten, die Nummer der Streetworker zu wählen, doch diese seien häufig zu weit entfernt, um sofort reagieren zu können. Am Ende der Versammlung forderten mehrere Teilnehmer erneut die Verlegung des Suchthilfezentrums an den Stadtrand, während andere die Einrichtung von legalen Konsumräumen vorschlugen - beides wurde von den Behörden bislang nicht aufgegriffen.

Die Debatte verdeutlicht die Kluft zwischen den kommunalen Lösungsansätzen und den alltäglichen Erlebnissen der Anwohner, die weiterhin mit Angst, Vandalismus und einem Gefühl der Ohnmacht konfrontiert sind. Die Situation bleibt angespannt und erfordert eine nachhaltige, gemeinsam abgestimmte Strategie, die sowohl präventive Maßnahmen als auch eine ernsthafte Einbindung der betroffenen Nachbarschaft beinhaltet





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