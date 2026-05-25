Antragsstatistik: Rückgang von 45 Prozent, syrische Herkunftsgruppe führt an der Spitze, Afghanen mit den meisten originären Anträgen

Die Zahl der eingereichten Anträge sank im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent. Die syrische Herkunftsgruppe führt an der Spitze, doch sind die meisten Anträge von Bürgern des Landes nicht originär. Die meisten originären Anträge kamen in den ersten vier Monaten von Afghanen.

3.397 Anträge wurden von Jänner bis inklusive April eingebracht, was gesamt ein Rückgang von 45 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 ist. In keinem Monat lag das Minus unter 41 Prozent, im April war man mit 45 Prozent exakt im Schnitt.

Lediglich 1.410 der Ansuchen waren originär, also von neu eingereisten Personen. Der Rest entfällt etwa auf nachgeborene Kinder. So sind heuer auch die Null- bis Siebenjährigen mit einem Anteil von über 42 Prozent die mit Abstand stärkste Altersgruppe in der Antragsstatistik. Syrer liegen zahlenmäßig insgesamt an der Spitze, doch sind gleich 736 der 856 Anträge von Bürgern des Landes nicht originär, also nur eine kleine Zahl der Ansuchen von neu ins Land kommenden Personen.

Die meisten originären Anträge kamen in den ersten vier Monaten von Afghanen. Langsam zurück geht auch die Auslastung der Grundversorgung, die sich Anfang Mai um 48.281 Personen kümmerte. Das sind etwa 4.600 Personen weniger als zu Jahresbeginn, der größte Teil davon Vertriebene aus der Ukraine. Immerhin 1.126 Grundversorgte sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Aus dieser besonders vulnerablen Gruppe kamen im ersten Jahresdrittel 57 Personen nach Österreich, eine davon sogar unter 14. Das häufigste Herkunftsland der unbegleiteten Minderjährigen ist Somalia. Von den 16 weiblichen Flüchtlingen aus dieser Gruppe kamen gleich elf aus dem afrikanischen Land. Auch bei den männlichen stehen Somalier deutlich an der Spitze.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht insgesamt eine richtige Entwicklung. Es gehe um den Kampf gegen Missbrauch und den Schutz des Systems, um jenen zu helfen, die tatsächlich Hilfe brauchten, erklärte der Ressortchef in einer schriftlichen Stellungnahme. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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