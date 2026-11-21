EU-Ratspräsident Antonio Costa schlägt eine Reduzierung des EU-Budgets 2028-2034 um 44 Milliarden Euro vor. Der Plan stößt auf gemischte Reaktionen in Brüssel und den Hauptstädten.

EU-Ratspräsident Antonio Costa hat am Samstag einen neuen Entwurf für den Europäischen Haushalt der Perioden 2028 bis 2034 vorgelegt, der eine weitere drastische Reduzierung der verfügbaren Mittel vorsieht. Der Vorschlag sieht eine Kürzung um 44 Milliarden Euro vor, wodurch das Gesamtvolumen des EU-Budgets auf 1,781 Billionen Euro sinken würde. Dieser Schritt stellt einen weiteren Einschnitt gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission dar, das ursprünglich knapp zwei Billionen Euro vorsah und damit eine geplante Reduzierung um rund 204 Milliarden Euro darstellt. Costa argumentiert, dass diese Maßnahme notwendig ist, um der Union die erforderliche Handlungsfähigkeit zu sichern und die Schuldenkonsolidierung auf nationaler Ebene zu unterstützen.

Details zum Sparpaket und Förderkürzungen

Der neu präsentierte Kompromissvorschlag enthält erstmals in der laufenden Verhandlungsrunde Vorschläge zur direkten Streichung von Mitteln in zentralen Politikbereichen. Während die Agrarsubventionen laut Plan unverändert bleiben sollen, wird eine Kürzung der EU-Regionalförderung, auch bekannt als Kohäsionspolitik, um rund acht Milliarden Euro diskutiert. Diese Maßnahme würde insbesondere Länder aus Osteuropa und Südeuropa hart treffen, die stark auf diese strukturellen Hilfen angewiesen sind. Zu den betroffenen Nationen gehören Polen, Italien und Spanien, die erhebliche Einbußen bei der regionalen Entwicklung befürchten müssen. Zusätzlich sollen Einsparungen im Bereich der Entwicklungshilfe und der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit realisiert werden, was die finanzielle Basis für viele Transformationsprojekte gefährdet.

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Perspektiven der Nettozahler und Empfänger

Die Reaktionen auf Costas Entwurf spalten die Mitgliedstaaten deutlich entlang der Linien von Nettozahlern und Nettoempfängern. Die Gruppe der Nettozahler, zu der Österreich, Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland zählen, erhielt durch den Vorschlag zumindest teilweise Entlastung, da diese Staaten mehr zum Haushalt beitragen, als sie zurückerhalten. Deutsche Kanzler Friedrich Merz und seine österreichische Kollegin Claudia Bauer äußerten sich jedoch zurückhaltend. Merz bezeichnete den Vorschlag als bloßen ersten Schritt und betonte, dass ein EU-Haushalt, der über 40 Prozent wächst, nicht zur aktuellen wirtschaftlichen Realität passe. Er forderte weitere Konsolidierungsschritte ein, da nahezu alle EU-Staaten ihre nationalen Haushalte stabilisieren müssen.

Europaministerin Claudia Bauer von der ÖVP kritisierte scharf, dass zwischen dem aktuellen Vorschlag und einem leistbaren Budget immer noch Milliarden liegen. Sie warnte indirekt mit einem Veto, falls Brüssel keine seriöse Verhandlungsgrundlage vorlege, die bis Jahresende zu einem Ergebnis führt. Für Österreich stellt sie Bedingungen wie einen deutlich kleineren Gesamtumfang sowie einen vollen Beitragsrabatt für alle sieben Jahre. Auch Frankreich zeigte sich unzufrieden und erklärte, der neue Plan biete keine ausreichende Basis für eine Einigung. Die Position der Nettoempfänger bleibt angesichts der geplanten Kürzungen in der Kohäsionspolitik widerständig und skeptisch gegenüber weiteren Einsparungen.

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Reaktionen aus dem Parlament und den Nationalstaaten

Aus dem Europäischen Parlament kommt uneinheitliche Kritik an dem Entwurf. Siegfried Muresan, der Budgetverhandler der Europäischen Volkspartei, warnte davor, dass die vorgeschlagenen Kürzungen die Verhandlungen nur zurückwerfen würden. Er betonte, dass ein Plan für das Parlament inakzeptabel sei und keine Grundlage für eine Zustimmung bilden könne, da immer mehr Streichungen keine strategische Investitionspolitik darstellen. SPÖ-Abgeordnete wie Andreas Schieder und Evelyn Regner kritisierten hingegen die Position von Europaministerin Bauer. Sie warfen ihr vor, mit ständigen Forderungen nach Kürzungen und Vetodrohungen die Verhandlungen nicht voranzubringen und eine kontraproduktive Taktik zu verfolgen. Andere ÖVP-Abgeordnete wie Reinhold Lopatka und Angelika Winzig stimmten zwar zu, dass der Vorschlag nicht ausreichend sei, forderten aber pragmatischere Lösungen als reine kosmetische Korrekturen.

Neue Einnahmequellen und Finanzierungsstrategie

Neben den Sparmaßnahmen will Antonio Costa die Einnahmeseite des Haushalts durch neue Steuermechanismen stärken. Eine zentrale Säule dieser Strategie ist die Einführung einer neuen Steuer auf große Digitalkonzerne, ein Modell, das von Frankreich stark befürwortet wird. Ziel ist es, rund fünf Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlichen Einnahmen zu generieren. Betroffen sind Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Digitalumsatz in der EU und einem weltweiten Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro. Auf Umsätze aus Onlinewerbung, Plattformdiensten und der Monetarisierung von Nutzerdaten soll künftig ein Satz von drei Prozent erhoben werden. Zu den betroffenen Tech-Giganten zählen unter anderem Google und Meta.

Zusätzlich zur Digitalsteuer kündigte der Ratspräsident an, die Besteuerung von Kryptowährungen prüfen zu lassen. Weitere potenzielle Finanzierungsquellen sollen aus Abgaben auf Tabak, auf nicht eingesammelten Elektroschrott sowie aus dem Emissionshandel gespeist werden. Diese Diversifizierung der Einnahmequellen soll dazu beitragen, den Druck auf die Mitgliedsbeiträge zu reduzieren und den Haushalt nachhaltiger aufzustellen. Bei einem EU-Gipfel in der kommenden Woche soll der Vorschlag intensiv diskutiert werden. Die Entscheidung über den endgültigen Haushalt soll bis spätestens Ende des Jahres getroffen werden, wobei die Distanz zwischen den Positionen der Nettozahler und der Netzwerkempfänger weiterhin groß bleibt.