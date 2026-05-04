Antonelli triumphiert in Miami – Dritter Sieg in Folge für Mercedes-Star

Kimi Antonelli gewinnt den Grand Prix von Miami vor Lando Norris und Oscar Piastri. Der Mercedes-Pilot festigt seine Führung in der WM-Wertung nach einer beeindruckenden Leistung.

Kimi Antonelli , der Mercedes -Pilot, hat beim Grand Prix von Miami einen beeindruckenden Sieg errungen und damit seinen dritten Erfolg in Folge in der Formel 1 gefeiert.

Das Rennen, das aufgrund von Wetterbedenken um drei Stunden vorgezogen wurde, sah den 19-jährigen Italiener am Sonntag in Florida knapp vor dem aktuellen Weltmeister und Sprint-Sieger Lando Norris im McLaren gewinnen. Oscar Piastri vervollständigte das Podium mit dem dritten Platz, ebenfalls im McLaren, während Max Verstappen (Red Bull) hinter George Russell (Mercedes) auf dem fünften Rang landete.

Dieses Rennen markierte das vierte Saisonrennen und das erste nach einer fünfwöchigen Pause, die durch den Iran-Krieg und die daraus resultierende Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien erzwungen wurde. Antonelli führt nun die WM-Wertung mit einem Vorsprung von 20 Punkten vor Russell an. Der junge Antonelli zeigte eine dominante Leistung, die an seine erfolgreichen Anfänge im Kart- und Formel-4-Sport erinnerte, wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobend anmerkte.

Er betonte, dass Antonelli das Rennen stets unter Kontrolle hatte und die Zweifel, die an seiner Beförderung bestanden hatten, widerlegte. Antonelli selbst äußerte sich bescheiden und erklärte, dass dies erst der Anfang sei und noch viel Arbeit vor ihm liege. Er bedankte sich beim Team für die hervorragende Unterstützung, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

Lando Norris, der zeitweise das Rennen angeführt hatte, zeigte sich enttäuscht über den verpassten Sieg, der durch einen früheren Boxenstopp von Antonelli zunichte gemacht wurde. Er sprach von einem 'Undercut', der ihn den Sieg gekostet habe, akzeptierte das Ergebnis aber sportlich und gratulierte Antonelli zu seiner Leistung. Das McLaren-Team zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Doppelsieg im Sprint und dem starken Ergebnis im Hauptrennen, das einen weiteren Schritt in die richtige Richtung darstellt. Das Rennen war von einigen Zwischenfällen geprägt.

Charles Leclerc verlor nach einem Dreher kurz vor dem Ende noch zwei Positionen und fiel auf den sechsten Platz zurück, während sein Teamkollege Lewis Hamilton siebter wurde. Für den kommenden Grand Prix in Kanada kündigte Mercedes erhebliche Verbesserungen am 'Silberpfeil' an, während die Konkurrenz bereits in Miami viele Upgrades mitgebracht hatte. Zu Beginn des Rennens war das Wetter ein Unsicherheitsfaktor, da es am Morgen in Florida stark geregnet hatte.

Antonelli, der zum dritten Mal in Folge von der Poleposition startete, hatte jedoch erneut Schwierigkeiten beim Start und verlor zunächst die Führung an Leclerc. Verstappen verteidigte zunächst seinen zweiten Platz, drehte sich dann aber ohne Fremdeinwirkung und fiel zurück. Während des Rennens kam es zu Kollisionen und Ausfällen, darunter die von Isack Hadjar (Red Bull) und Pierre Gasly (Alpine). Trotz dieser Herausforderungen zeigte Antonelli eine beeindruckende Leistung und sicherte sich den Sieg, während Norris knapp dahinter ins Ziel kam.

Die Dominanz von Antonelli und Norris an der Spitze des Feldes ließ Verstappen, Piastri und Russell hinter sich und unterstrich die Stärke der beiden Teams





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