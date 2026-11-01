Antonelli ist jüngster Formel-1-Weltmeister nach drittem Platz in Mexiko

Kimi Antonelli sichert sich mit Rang drei beim Grand Prix von Mexiko den Titel. Er löst Vettel als jüngster Weltmeister ab. Verstappens Sieg im turbulenten Rennen.

Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hat die Formel-1- Weltmeisterschaft gewonnen. Er steht bereits vier Rennen vor Saisonende als jüngster Weltmeister der Geschichte fest. Der Titel war am Sonntag durch den dritten Platz im Grand Prix von Mexiko fixiert. Schon ein neunter Platz hätte dem Mercedes -Jungstar gereicht, um den Titel zu sichern. Der Sieg in einem turbulenten Rennen mit Unterbrechung und Neustart ging an Max Verstappen.

Historischer Titelgewinn in Mexiko-Stadt

Verstappen holte sich den Sieg im Red Bull vor dem Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. Groß gefeiert wurde im Foro Sol, dem Baseball-Stadion, durch das die Rennstrecke in Mexiko-Stadt führt. Der neue Formel-1-Held aus Bologna sprach nach der Zieldurchfahrt kaum Worte. Er brach in Tränen aus und sagte nur, dass sie es geschafft hätten. Mercedes-Teamchef Toto Wolff jubelte über den Funk. Antonelli löst damit Sebastian Vettel als bisher jüngsten Weltmeister ab. Er ist genau 20 Jahre und 68 Tage alt.

Also read Kimi Antonelli Formel-1-Weltmeister: Dritter Platz sichert Titel in Mexiko

Der Deutsche Vettel war bei seinem ersten Titel 2010 mit Red Bull 23 Jahre und 134 Tage alt gewesen. Antonelli ist erst der vierte Pilot, der in seiner zweiten Saison Weltmeister wurde. Vor ihm schafften dies 1951 Juan Manuel Fangio, 1997 Jacques Villeneuve und 2008 Hamilton. In der Premierensaison 1950 triumphierte mit Giuseppe Farina ein routinierter Rennfahrer. Farina und Alberto Ascari sind die einzigen Italiener vor Antonelli mit Titeln in der Königsklasse.

Turbulenter Rennverlauf mit Roter Flagge

Hamilton geriet nach der ersten Pole-Position für Ferrari in den ersten Kurven unter Druck. Sein Teamkollege Charles Leclerc griff an und übernahm durch eine Abkürzung die Führung. Hamilton verlor durch diese Szene eine Position an Verstappen, der von Startplatz fünf nach vorne kam. Leclerc kassierte wegen seiner Aktion eine Fünf-Sekunden-Strafe beim Boxenstopp. Dadurch verlor er auch am zweiten Ferrari vorbei. Antonelli hielt sich lange aus den Scharmützeln heraus.

Advertisement

Der neunmalige Saisonsieger lag nach den Boxenstopps an der Spitze. Das Podest schien jedoch außer Reichweite, bis Valtteri Bottas wegen einer gebrochenen Radaufhängung in die Streckenbegrenzung krachte. Das Rennen wurde nach 45 von 71 Runden für 40 Minuten unterbrochen. Vor dem stehenden Neustart herrschte Chaos über die Rangordnung. Hamilton behielt Rang drei, obwohl er wegen des Safety Cars nochmal zur Box musste. Er sollte die Position an Antonelli abgeben.

Neustart und Schlusskampf um die Podiumsplätze

Beim Restart attackierte Hamilton seinen schlecht weggekommenen Teamkollegen und auch Verstappen. Eine leichte Berührung blieb folgenlos. Antonelli presste sich an Leclerc vorbei und durfte zur Siegerehrung. Es war sein 19. Podium in 43 Rennen. Ein Unfall von Arvid Lindblad schob das Feld durch ein Safety Car zwölf Runden vor Schluss noch einmal zusammen. Verstappen holte seinen 74. GP-Sieg, den dritten in den vergangenen vier Rennen.

Der Niederländer triumphierte bereits zum sechsten Mal in Mexiko. Er siegte öfter hier als auf jeder anderen Strecke. In der WM-Wertung rückte Verstappen auf Rang zwei vor. Vor dem Rennen waren George Russell und Hamilton die einzigen Piloten, die Antonellis Titel noch theoretisch verhindern konnten. Russell musste nach Problemen am Start zehn Sekunden absitzen. Er drehte Isack Hadjar um. Am Ende reichte es nur zu Rang sechs hinter Leclerc und Lando Norris. Russell fiel in der WM von Platz zwei auf vier zurück.