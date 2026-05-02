Antonelli erobert die Pole in Miami – Mercedes atmet auf

Kimi Antonelli sichert sich die Pole Position für den Großen Preis von Miami und sorgt für Aufbruchsstimmung bei Mercedes. Verstappen und Leclerc folgen auf den Plätzen zwei und drei. Das Rennen wird voraussichtlich als Regenrennen ausgetragen.

Kimi Antonelli , der aktuelle Führende in der Weltmeisterschaft, hat sich sensationell die Pole Position für den Großen Preis von Miami gesichert. Diese Leistung kommt für das Mercedes -Team wie eine Befreiung, nachdem die Silberpfeile in den bisherigen Rennen der Formel 1 Saison eher im Schatten ihrer Konkurrenz agierten.

Antonelli demonstrierte im Qualifying eindrucksvoll seine Fähigkeiten und setzte mit der schnellsten Rundenzeit des Tages ein klares Zeichen. Für den jungen italienischen Fahrer ist dies bereits die dritte Pole Position in Folge, was seine außergewöhnliche Form unterstreicht und ihn als ernsthaften Titelanwärter etabliert. Die Spannung im Fahrerlager ist spürbar, da Antonelli mit seiner aggressiven Fahrweise und seinem unbändigen Willen die etablierten Stars herausfordert. Überraschenderweise sicherte sich der viermalige Weltmeister Max Verstappen den zweiten Startplatz.

Diese Leistung unterstreicht die positive Entwicklung, die Red Bull in den letzten Rennen verzeichnet hat. Verstappen, bekannt für seine konstante Performance und seine strategische Finesse, wird zweifellos versuchen, Antonelli im Rennen unter Druck zu setzen und die Führung zu übernehmen. Charles Leclerc im Ferrari komplettiert die erste Startreihe und verspricht ein spannendes Duell um die Spitze.

Im Gegensatz dazu hatte Lando Norris, der zuvor den Sprint mit souveräner Leistung gewonnen hatte, im Qualifying mit dem Tempo der Konkurrenz zu kämpfen und konnte sich lediglich den vierten Startplatz sichern. Dies zeigt, wie eng die Konkurrenz in der Formel 1 ist und wie wichtig eine perfekte Abstimmung des Fahrzeugs für eine erfolgreiche Qualifying-Performance ist. Das interne Duell bei Mercedes geht klar an Antonelli, während George Russell als Fünfter einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.

Die Formkurve des Briten zeigt derzeit eher nach unten, während Antonelli das Momentum auf seiner Seite hat und sich als klare Nummer eins im Team etabliert. Auch Lewis Hamilton, der Rekordweltmeister, hat in Miami weiterhin mit Problemen zu kämpfen und qualifizierte sich lediglich als Sechster. Die Schwierigkeiten des Briten werfen Fragen nach seiner Form und seiner Anpassungsfähigkeit an das neue Fahrzeug auf. Oscar Piastri, der im Sprint den zweiten Platz belegte, hatte ebenfalls Schwierigkeiten und landete auf dem siebten Startplatz.

Der Große Preis von Miami präsentiert sich bisher als äußerst unberechenbares Rennen, bei dem Prognosen kaum möglich sind. Die Kräfteverhältnisse können sich jederzeit verschieben, und Überraschungen sind vorprogrammiert. Aufgrund der angekündigten Wetterumschwünge hat die FIA das Rennen offiziell als Regenrennen deklariert. Dies stellt die Fahrer vor eine zusätzliche Herausforderung, da die neuen Autos noch wenig Erfahrung unter nassen Bedingungen haben.

Die Teams müssen ihre Strategien anpassen und ihre Fahrer auf die schwierigen Bedingungen vorbereiten. Es ist auch offen, ob der Start nach vorne verlegt wird, um dem möglichen Wetterchaos zu entgehen. Im Mittelfeld kämpfen die Fahrer um jeden Platz, und auch kleine Fehler können sich entscheidend auswirken. Nico Hülkenberg im Audi belegte im Qualifying den elften Platz, wie bereits in Australien, China und Japan.

Das deutsche Werksteam erlebte insgesamt einen enttäuschenden Tag. Hülkenberg konnte nicht am Sprint teilnehmen, da sein Auto auf dem Weg zur Startaufstellung Feuer fing. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde nachträglich wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften disqualifiziert, und im Qualifying versagten seine Bremsen. Dies reichte nur für den letzten Startplatz.

Die Probleme des Audi-Teams zeigen, wie wichtig eine zuverlässige Technik und eine fehlerfreie Umsetzung der Strategie für einen erfolgreichen Rennwochenende sind. Die Formel 1 in Miami verspricht ein spannendes und unvorhersehbares Rennen zu werden, bei dem alles möglich ist





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