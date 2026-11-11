Anton Mattle fordert leichteren Arbeitsmarktzugang für Asylwerber

Anton Mattle will Asylwerbern leichteren Arbeitsmarktzugang ermöglichen. Innerhalb der ÖVP bleibt der Tiroler Landeshauptmann damit weitgehend allein.

Tirol s ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle hat sich am vergangenen Freitag dafür ausgesprochen, Asylwerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Mit seinem Vorstoß steht Mattle innerhalb seiner Partei allerdings praktisch allein. Unter den ÖVP-Landeshauptleuten findet er bislang keine Unterstützung für seine Forderung, die sich vor allem auf die Tourismusregionen des Landes bezieht.

Mattle argumentiert, dass trotz steigender Arbeitslosenzahlen insbesondere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Österreichs Tourismusregionen weiterhin nach Fach- und Hilfskräften suchen. Gerade in diesen Branchen könnten nach seiner Einschätzung Asylwerberinnen und Asylwerber zum Einsatz kommen.

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Wie der Zugang zum Arbeitsmarkt derzeit geregelt ist

Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte haben in Österreich grundsätzlich freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Für Menschen, deren Asylantrag noch nicht entschieden ist, gelten andere Regeln. Wer einer unselbständigen Beschäftigung nachgehen möchte, braucht als Arbeitgeber eine Beschäftigungsbewilligung des AMS.

Diese Bewilligung wird im Einzelfall geprüft und entschieden. Dabei spielen unter anderem die aktuelle Arbeitsmarktlage, der Vorrang verfügbarer Arbeitskräfte sowie die Lohn- und Arbeitsbedingungen eine Rolle. Der damit verbundene bürokratische Aufwand führt in der Praxis häufig dazu, dass Arbeitgeber diesen Weg nicht gehen wollen.

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Mattle begründet seinen Vorstoß mit dem Leistungsprinzip. Er sagte sinngemäß, dass man mit den Schwächsten solidarisch sein wolle, nicht mit den Faulsten, und dass von allen im Land dasselbe Engagement verlangt werden müsse, das die Tirolerinnen und Tiroler erbringen.

Warum die ÖVP-Spitze den Vorschlag ablehnt

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lehnt den Vorschlag ab und warnt vor einem Pull-Faktor für illegale Migration. Nach seiner Darstellung würde ein freier Arbeitsmarktzugang zudem das Geschäftsmodell der Schlepper-Mafia befeuern.

Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gegenüber dem Magazin profil lehnt Mattles Vorschlag ebenfalls ab. Sie fordert, dass Asyl und Arbeitsmigration strikt getrennt bleiben müssten, und stellt klar, dass Asyl kein Ticket in den Arbeitsmarkt sei.

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der aktuell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz innehat, spricht sich gegen den Vorschlag aus. Wallner erklärte, dass wer Asyl beantrage, nicht automatisch vom ersten Tag an uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten könne, und warnte vor falschen Anreizen. Arbeitsmigration und Asyl dürften nicht vermischt werden.

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht den Bedarf der heimischen Wirtschaft an qualifizierten Fachkräften ebenso. Er betont jedoch, dass dafür klare und geordnete Wege der Zuwanderung nötig seien, während das Asylsystem dem Schutz von Verfolgten diene.

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Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner setzt stattdessen auf gemeinnützige Arbeit. Asylwerber sollten nach ihren Worten sofort arbeiten, aber gemeinnützig, in der Gemeinde und für die Gemeinde. Auch sie lehnt eine Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs strikt ab.

Unterstützung aus der SPÖ und offene Fragen zur Integration

Unterstützung erhält Mattle von der SPÖ, unter anderem von Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Wiener Volkshilfe, und von der Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl. Anderl argumentiert, dass Asylwerberinnen und Asylwerber wichtige Qualifikationen mitbringen, die angesichts des Fachkräftebedarfs genutzt werden sollten. Sie spricht sich dafür aus, Asylwerbern nach drei Monaten Aufenthalt Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren.

Wehsely verweist gegenüber profil vor allem auf die Vorteile für die Integration. Menschen wollten für sich und ihre Familie sorgen können, und Arbeit gebe ihnen dazu die Möglichkeit. Im Austausch mit Kollegen und Kunden lernten sie zudem die Sprache und knüpften Kontakte.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt einen anderen Schwerpunkt und spricht sich für eine Beschleunigung der Asylverfahren aus. Nach seiner Auffassung ist die Verkürzung der Verfahren der schnellste Weg in den Arbeitsmarkt. Konkrete gesetzliche Schritte oder Termine zu einer möglichen Neuregelung nennt die aktuelle Berichterstattung bislang nicht.