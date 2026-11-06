Anton Mattle fordert Arbeitsjobs für Asylwerber ab dem ersten Tag

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle fordert das Recht auf Arbeit für Asylwerber von Tag eins. Die Tiroler Volkspartei setzt damit auf Eigenständigkeit vor der Landtagswahl 2027.

Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle hat eine deutliche Wende in der Integration spolitik gefordert und Asylwerber n ein Recht auf Arbeit bereits ab ihrem ersten Tag im Land zugesprochen. Durch diesen Vorstoß distanziert sich der ÖVP-Politiker von der strengen Linie der Bundespartei und positioniert Tirol als Vorreiter bei der schnellen Eingliederung neuer Menschen. Mattle betont dabei konsequent, dass Integration und wirtschaftliche Teilhabe untrennbar miteinander verbunden sind und keine weiteren Verzögerungen hinnehmen können.

Gegenüber der Nachrichtenagentur APA erklärte Mattle unmissverständlich, dass jeder, der gerechtfertigterweise nach Tirol oder nach Österreich kommt, einen Beitrag leisten und arbeiten müsse. Für den Landeshauptmann ist dies eine fundamentale Frage der Leistungsbereitschaft, die seiner persönlichen Auffassung entspricht und den Grundsätzen der Tiroler Volkspartei folgt. Er fordert Solidarität mit den Schwächsten, aber nicht mit jenen, die sich der Arbeit entziehen wollen.

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Mechanismen und Erfolge der Onboarding-Stelle

Ein zentraler Widerspruch in der aktuellen Politik wird von Mattle darin gesehen, dass der Staat einerseits ständige Leistungsbereitschaft einfordert, Asylwerber aber gleichzeitig in eine passive Grundversorgung drängt. Tirol soll hierbei eine Vorreiterrolle bei der Beschäftigung von Asylsuchenden übernehmen, um diese Widersprüche aufzulösen. Mattle argumentiert dabei mit der vergleichsweise niedrigen Arbeitslosigkeit in der Region und dem erheblichen Personalbedarf, insbesondere im Tourismus, der einer Lösung der Arbeitskräftelage bedarf.

Die Wirksamkeit einer solchen schnellen Integration zeigt sich bereits in der Praxis der landeseigenen Onboarding-Stelle. Seit 2024 wurden über diese spezifische Einrichtung mehr als 600 zugewanderte Menschen erfolgreich in Beschäftigung gebracht. Unter diesen erfolgreich Vermittelten befanden sich auch ausgewählte Asylwerber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, in Österreich bleiben zu dürfen, für die eine Arbeitsaufnahme bereits rechtlich möglich war. Diese konkreten Zahlen dienen als Beleg dafür, dass die Vermittlung von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt funktional ist.

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Politische Eigenständigkeit vor der Landtagswahl 2027

Die Forderung kommt zu einem politisch hochbrisanten Zeitpunkt, da sich am Samstag rund 300 stimmberechtigte Delegierte der Tiroler Volkspartei zum Grundsatzparteitag im Congress Innsbruck treffen. Dort soll nicht nur ein neues Grundsatzprogramm beschlossen, sondern auch das Parteistatut grundlegend geändert werden. Eine zentrale Neuerung ist die Einführung einer eigenständigen Tirol-Mitgliedschaft, die es ermöglicht, der Landespartei beizutreten, ohne gleichzeitig der Bundes-ÖVP angehören zu müssen.

Diese strukturelle Veränderung markiert einen deutlichen Kurs hin zu mehr Eigenständigkeit für die Tiroler ÖVP. Ein Jahr vor der Landtagswahl 2027 setzt die Landespartei damit intensiv auf ihre eigene Identität und politische Handschrift. Seit Wochen werben Landeshauptmann Mattle und die Parteiführung mit einem stärkeren Fokus auf mehr Selbstständigkeit und mehr Tirol, um sich von bundespolitischen Zwängen zu lösen und lokal relevante Lösungen voranzutreiben.

Kontroverse Debatten mit FPÖ und Grünen

Mattles radikaler Ansatz sorgt für heftigen Widerstand bei der Tiroler FPÖ. Landesparteiobmann Markus Abwerzger hält dem Landeshauptmann entgegen, dass die von ihm erhofften Fachkräfte in den vergangenen Jahren ausgeblieben seien. Abwerzger kritisiert scharf, dass statt nützlicher Arbeitskräfte oft Personen gekommen sind, die das Sozialsystem belasten. Für ihn ist Mattles Forderung ein Scheinargument, da bestimmte Asylwerber bereits arbeiten dürfen und stattdessen eine raschere Abwicklung der Asylverfahren nach Schweizer Vorbild nötig sei.

Auch von den Tiroler Grünen kommt Kritik, allerdings aus einer völlig anderen Richtung. Integrationssprecherin Zeliha Arslan wirft der ÖVP vor, Asylwerber seit Jahren zum Nichtstun zu verdammen. Sie bemängelt, dass Mattle selbst diese passive Politik über Jahre auf Punkt und Beistrich mitgetragen habe. Aus Sicht der Grünen ist das jetzige Umdenken zu spät gekommen, da strukturelle Barrieren für den Arbeitsmarkt bereits lange bestehen und ignoriert wurden.

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Reaktion der NEOS und Ausblick auf die Umsetzung

Unterstützung für den neuen Kurs erhält Landeshauptmann Mattle hingegen von den NEOS. Klubobmann und Integrationssprecher Yannick Shetty sieht in der Forderung ein wichtiges positives Signal, das die Notwendigkeit der schnellen Arbeitsaufnahme anerkennt. Shetty fordert jedoch, dass aus diesem politischen Vorstoß eine ernsthafte inhaltliche Diskussion entstehen muss. Es dürfe nicht bei bloßen Ankündigungen bleiben, sondern es brauche konkrete und messbare Schritte zur Umsetzung.

Obwohl eine Abspaltung von der Bundes-ÖVP nicht beabsichtigt ist, äußert Mattle keine Kritik an Bundeskanzler Christian Stocker. Er lobt die Arbeit des Bundeskanzlers trotz herausfordernder Zeiten und betont, dass es beim Grundsatzparteitag nicht um die Kritik an anderen Parteiteilen, sondern um die Eigenverantwortung in Tirol geht. Das Ziel bleibt, den Integrationsprozess durch Arbeitsplätze deutlich zu beschleunigen und die gesellschaftliche Teilhabe von Anfang an zu sichern.