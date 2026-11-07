Anton Mattle fordert Arbeit ab Tag eins für Asylwerber in Tirol

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle plädiert für offenen Arbeitsmarkt bei Asylsuchenden und eine eigene Tiroler ÖVP-Mitgliedschaft, abseits der Bundeslinie.

Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle hat einen Politikwechsel innerhalb seiner Partei eingeleitet, der deutlich von der offiziellen Linie der Bundes-ÖVP abweicht. Er fordert eine grundlegende Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber, die bereits am ersten Tag ihres Aufenthalts in Österreich beginnen soll. Diese Position begründet er mit einem starken Eigenverständnis von Leistungsbereitschaft und dem dringenden Bedarf an Fachkräften im Bundesland Tirol.

Aktiver Beitrag als erste Integration

Anton Mattle erklärte gegenüber der Presse, dass Personen, die gerechtfertigterweise nach Tirol oder nach Österreich kommen, einen Beitrag leisten und arbeiten müssen - und das vom ersten Tag an. Dieser Vorstoß entspricht seiner persönlichen Auffassung von Leistungsbereitschaft und unterscheidet ihn inhaltlich von der Bundespartei. In seinen Augen ist es notwendig, eine breite Debatte über die Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylsuchende zu führen.

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Die Tiroler ÖVP integriert diese Forderungen bereits in ihr politisches Fundament. Die Kerngedanken finden sich im ersten eigenen Grundsatzprogramm der Tiroler ÖVP wieder, das am kommenden Samstag beschlossen werden soll. Der Landeschef betont dabei die Solidarität mit den Schwächsten, die jedoch nicht mit denen verwechselt werden dürfe, die faul sind. Was die Tiroler Bevölkerung zu leisten bereit sei, müsse von allen im Land gefordert werden.

Wirtschaftlicher Vorteil und Vorbildfunktion

Tirol profitiert aktuell von einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Österreich, gleichzeitig herrscht ein hoher Bedarf an Arbeitskräften, insbesondere im Tourismussektor. Anton Mattle ist fest davon überzeugt, dass ein Arbeitsplatz den Integrationsprozess der Neuankömmlinge deutlich beschleunigt. Durch die frühzeitige Aufnahme einer Tätigkeit könnten Asylwerber besser in die Gesellschaft eingebunden werden.

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Der Bundeslandchef sieht Tirol in der Rolle eines Vorreiters in dieser Frage. Die wirtschaftliche Stärke der Region könne genutzt werden, um neue Wege der Integration zu gehen. Diese Strategie zielt darauf ab, sowohl den lokalen Arbeitsmarkt zu stabilisieren als auch den sozialen Zusammenhalt durch aktive Teilhabe zu stärken. Es handelt sich dabei um einen pragmatischen Ansatz, der wirtschaftliche Notwendigkeiten mit integrativen Zielen verbindet.

Neue Tiroler Mitgliedschaft und parteiinterne Spaltung

Neben der Arbeitsmarktpolitik steht eine strukturelle Neuerung im Mittelpunkt des kommenden Parteitags. Die Delegierten sollen der sogenannten "Tirol-Mitgliedschaft" zustimmen. Dies würde es künftig ermöglichen, ausschließlich Mitglied der Tiroler ÖVP zu werden, ohne automatisch auch der Bundes-ÖVP anzugehören. Für die Umsetzung dieser autonomen Mitgliedschaft ist eine Änderung des Statuts erforderlich.

Diese Satzungsänderung soll am Parteitag im Innsbrucker Congress von den schwarzen Granden gebilligt werden. Allerdings stößt dieses Vorhaben auf Widerstand. In der Nationalratsriege der Tiroler ÖVP gab es Distanzierung zu den Plänen Mattles. Auch die oberösterreichische ÖVP hat klar erklärt, dass eine eigenständige Landesmitgliedschaft für sie nicht in Frage kommt, da dies die Einheitspartei schwächen würde.

Hohe Gästeexpected zum Parteitag in Innsbruck

Der Höhepunkt des Landesparteitags wird am Abend die Veranstaltung "Aufbruch für Tirol" in der Dogana-Halle sein. Dort werden über 1000 erwartete Gäste erwartet, die den politischen Weg der Landespartei diskutieren sollen. Die internationale und überregionale Aufmerksamkeit auf das Ereignis ist groß, was die Bedeutung der beschlossenen Themen unterstreicht.

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Zu den prominenten Rednern zählen neben Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher von der SVP und Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner von der ÖVP auch der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der Austausch mit diesen führenden Köpfen aus der deutschen und italienischen Politik zeigt die vernetzte Rolle Tirols in der Alpenregion und die Relevanz der dort diskutierten Integrations- und Arbeitsmarktpolitik.