Antisemitismus weltweit auf Höchststand: Universität Tel Aviv veröffentlicht Jahresbericht

Der Jahresbericht der Universität Tel Aviv zeigt einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten weltweit. Die Zahl der Todesopfer antisemitischer Angriffe erreichte den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten. Besonders alarmierend ist die Entwicklung in Australien und Kanada, während auch in Deutschland weiterhin ein hohes Niveau besteht. Der Bericht kritisiert die israelische Regierung für mangelnde Maßnahmen gegen Antisemitismus.

Die Universität Tel Aviv hat ihren aktuellen Jahresbericht zur weltweiten Entwicklung des Antisemitismus veröffentlicht. Das Symbolbild zeigt eine Krähe, die auf einer israelischen Flagge an einem menschenleeren Strand in Tel Aviv am 7. April 2026 sitzt. Der Bericht zeigt einen besorgniserregenden Anstieg antisemitischer Straftaten weltweit im vergangenen Jahr, mit einem Höchststand seit drei Jahrzehnten. Im vergangenen Jahr wurden demnach 20 Juden bei vier Anschlägen auf drei Kontinenten getötet, was die höchste Anzahl an Todesopfern antisemitischer Angriffe in den letzten 30 Jahren darstellt. Parallel dazu ist in vielen Ländern eine Zunahme von Übergriffen zu verzeichnen, was ein düsteres Bild zeichnet.

Der Jahresbericht der Tel Aviver Universität zeichnet ein komplexes Bild der weltweiten Antisemitismusentwicklung. Während in einigen Staaten leichte Rückgänge bei der Gesamtzahl antisemitischer Vorfälle verzeichnet wurden, blieb das Niveau insgesamt deutlich höher als vor 2022, dem Jahr vor Beginn der aktuellen Eskalation im Nahen Osten. Diese Eskalation wurde durch das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 ausgelöst, gefolgt vom Gaza-Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen Israels sowie der USA mit dem Iran und seinen Verbündeten in der Region. Nach einem massiven Anstieg antisemitischer Vorfälle unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 war zunächst eine leichte Entspannung zu beobachten. Diese Entwicklung setzte sich jedoch 2025 nicht fort; stattdessen nahm insbesondere die schwere Gewalt wieder zu. Urija Shavit, der Herausgeber des Berichts, warnte vor der Gefahr, dass ein hohes Maß an antisemitischen Vorfällen zur Normalität werden könnte. Als ein Grund für die Eskalation wurde die unzureichende Verfolgung kleinerer Delikte genannt, was die Zunahme schwererer Verbrechen begünstige. Besonders alarmierend sei die Entwicklung in Australien und Kanada, wo neue Höchststände registriert wurden.

Der Bericht beleuchtet auch die Situation in Deutschland, wo im Jahr 2025 insgesamt 5.729 antisemitische Vorfälle registriert wurden. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu 6.560 Fällen im Vorjahr dar, liegt aber immer noch deutlich über dem Niveau von 2022, als 2.811 Vorfälle gezählt wurden. Eine im Bericht enthaltene Studie legt dar, dass viele Täter als Einzeltäter agieren und keiner festen Organisation angehören. Diese Täter stammen häufig aus zwei gegensätzlichen ideologischen Lagern: rechtsextreme Anhänger einer „weißen Vorherrschaft“ sowie radikale Muslime. Ein hoher Anteil sozial marginalisierter Täter wurde ebenfalls festgestellt. Die Autoren des Berichts üben zudem deutliche Kritik an der israelischen Regierung, der vorgeworfen wird, keinen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des Antisemitismus geleistet zu haben und durch eine politische Ausweitung des Begriffs „Antisemitismus“ dessen Bedeutung verwässert zu haben. Dies schade letztlich dem internationalen Kampf gegen Judenhass





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