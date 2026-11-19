Anthcoty listet an der Nasdaq auf und erzielt historische 81,34 Milliarden Dollar. Experten diskutieren die Folgen für die KI-Branche und OpenAI.

Der lang erwartete Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hat am Donnerstag historische Dimensionen angenommen und den Kapitalmarkt in Staunen versetzt. Mit einer Marktbewertung von 1,5 Billionen US-Dollar etabliert sich der Anbieter der Sprachmodell-Familie Claude als neuer dominierender Akteur in der digitalen Wirtschaft. Der Ausgabepreis der Aktie lag deutlich über der angepeilten Preisspanne und markiert somit einen Meilenstein für die gesamte Technologiebranche.

Anthropic verzeichnet Rekordumsatz an der Nasdaq

Anthropic verkaufte exakt 980 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 83 US-Dollar. Diese Transaktion generierte einen Erlös von 81,34 Milliarden US-Dollar und begründet damit den größten Börsengang aller Zeiten. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen im Rahmen einer parallelen Privatplatzierung weitere 26 Milliarden US-Dollar. In der Summe belief sich der Gesamterlös aus diesen Kapitalmaßnahmen auf mehr als 107 Milliarden US-Dollar.

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Die Fixierung der Preise erfolgte bereits in der Nacht auf Donnerstag, wobei die europäische Zeitzone in diesem Zeitraum bereits im neuen Handelstag verweilte. Am Donnerstagmorgen folgte dann die offizielle Listung an der New Yorker Börse Nasdaq. Der Handel startete dort um 16.00 Uhr österreichischer Zeit, woraufhin Investoren weltweit das unmittelbare Kursgeschehen beobachteten. Diese Zahlen unterstreichen die immense Liquidität und das Vertrauen in den Sektor der Künstlichen Intelligenz.

Analysten sehen unterschiedliche Perspektiven auf den Markt

Die Reaktionen auf den Börsenstart fallen unterschiedlich aus, wobei die Stimmung an europäischen Handelsplätzen insgesamt positiv reagierte. Andreas Lipkow von CMC Markets betont, dass eine erfolgreiche Erstnotiz das Vertrauen in milliardenschwere Investitionen in KI-Infrastruktur stärken könnte. Er warnt jedoch auch, dass ein Druck auf die Aktie nach dem Start kritische Fragen nach den Bewertungsmodellen großer Technologiekonzerne aufwerfen würde.

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Alexandre Drabowicz von Indosuez Wealth Management sieht im historischen Interesse der Anleger einen klaren Hinweis auf verfügbare Marktkapitalität. Er erwartet, dass der Erfolg von Anthropic den KI-Aktien bis zum Jahresende zusätzlichen Auftrieb verleihen wird. Sollte zuvor Skepsis gegenüber der Zukunft der Künstlichen Intelligenz bestanden haben, so sind diese Zweifel laut ihm nun offensichtlich weitgehend ausgeräumt.

Dennoch üben Kritiker wie Lukas Muehlbauer vom Analysehaus IPOX und Vincent Mortier von Amundi vorsichtige Zurückhaltung. Muehlbauer argumentiert, dass die Nachfrage teilweise auf der Angst zurückzuführen sei, die seltene Chance zu verpassen, in ein führendes Unternehmen zu investieren, selbst bei unklarer Profitabilität. Mortier hält die Bewertung für etwas überzogen, da das fundamentale Risiko bestehe, dass die enormen Investitionen nicht in Gewinne umgesetzt werden können.

Anthropic im Kontext historischer Technologie-IPOs

Der Erfolg von Anthropic fügt sich in ein Jahr der Rekordbrüche ein, wobei 2026 als Jahr der finanziellen Höchstleistungen gilt. Zuvor listeten bereits SK Hynix mit 26,51 Milliarden US-Dollar und die SpaceX von Elon Musk mit 75 Milliarden US-Dollar. Mit über 107 Milliarden US-Dollar Gesamt-Erlös übertrifft Anthropic jedoch beide Vorgänger und markiert damit einen neuen historischen Gipfel im Investment-Banking.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Anthropic als erst führender KI-Entwickler nach nur sechs Jahren Gründungsgeschichte an die Börse geht. Diese schnelle Entwicklung unterstreicht die exponentielle Wachstumsdynamik der Branche, wobei das Unternehmen trotz seiner Größe weiterhin operative Verluste ausweist. Die Frage der langfristigen Profitabilität bleibt daher ein zentraler diskusssionspunkt für zukünftige Investitionsentscheidungen.

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Offene Fragen und Ausblick auf weitere Kapitalmarktschritte

Ein weiterer potenzieller großer Akteur, der die Märkte bewegen könnte, ist der Konkurrent OpenAI. Der Betreiber des Chatbots ChatGPT reichte bereits im Juni vertraulich einen Antrag für einen US-Börsengang ein. CEO Sam Altman schloss einen Start noch in diesem Jahr aus, da Sicherheitsbedenken und die Flexibilität eines nicht-börsennotierten Unternehmens weiterhin relevant seien.

Greg Brockman, Mitgründer von OpenAI, erklärte Anfang November, dass das Unternehmen den Großteil seines Umsatzes nun mit Geschäftskunden erwirtschafte. Er geht davon aus, dass OpenAI im Jahr 2027 bereit für einen Börsengang sein werde. Aktuell hat OpenAI bereits elf Milliarden US-Dollar als ersten Teil einer Finanzierungsrunde gesichert, die das Unternehmen auf eine Bewertung von 1,25 Billionen US-Dollar ausrichtet.