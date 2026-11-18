Anthropic geht Donnerstag zu 83 Dollar an die Börse. Riesige Nachfrage trifft auf Bedenken wegen KI-Sicherheit, Nvidia-Krise und hohen Verlusten des Unternehmens.

Das KI-Unternehmen Anthropic bereitet sich auf einen historischen Schritt vor: Am Donnerstag startet der Entwickler des Sprachmodells Claude erstmals an der Börse. Die Nachfrage nach den Anteilen ist enorm hoch. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden im Vorfeld des Börsengangs rund sechsmal mehr Aktien bestellt, als tatsächlich angeboten werden. Dies deutet auf ein großes Interesse der Investoren an dem Technologiekonzern hin, trotz schwierigerer Marktbedingungen im Vergleich zu früheren Tech- IPO s.

Anthropic plant, Aktien zu einem Preis von 83 US-Dollar auszugeben, was etwa 75,6 Euro entspricht. Dieser Wert liegt deutlich über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 US-Dollar, die der Konzern zuvor der US-Börsenaufsicht SEC gemeldet hatte. Ursprünglich war der Verkauf von 825 Millionen Aktien geplant. Mit diesem Startpositioniert sich Anthropic als eines der größten KI-Unternehmen, die jemals an die Börse gingen, und markiert einen Wendepunkt in der Finanzierung der künstlichen Intelligenz.

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Marktbedingungen und Nvidia-Schattenseite

Im Vergleich zum Rekord-IPO von Elones SpaceX, der rund 75 Milliarden Dollar einbrachte, sieht die aktuelle Lage für Anthropic anders aus. Das Wirtschaftsjournal "Wall Street Journal" betonte, dass Anthropic unter weniger idealen Bedingungen an die Börse geht. Während der SpaceX-IPO zur Hochphase der KI-Euphorie und starker Tech-Aktienkurse stattfand, dominieren nun Unsicherheiten den Markt.

Ein wichtiger Faktor für diese Unsicherheit ist die Situation um den US-Chiphersteller Nvidia. Der Rücktritt von CEO Jensen Huang nach mehreren Affären und die noch ungeklärte Führungsfrage sorgen für Zweifel bei Anlegern. Nvidia gilt als Schlüsselfirma für die Hardware hinter KI. Die leistungsstarken Grafikchips des Unternehmens machen das Training und den Betrieb von KI-Modellen erst möglich, weshalb Probleme beim Lieferanten direkte Auswirkungen auf die Branche haben.

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Rendite-Frage und KI-Blase-Bedenken

Zentral bleibt die Frage, ob sich die extrem teure Entwicklung von KI langfristig rechnet. Viele Kritiker sprechen von einer möglichen "KI-Blase", da Umsätze bei Entwicklern wie Anthropic vor allem reinvestiert werden. Der Umsatz von Anthropic konzentriert sich zudem auf einige Großkunden, darunter Tech-Riesen wie Microsoft, die rund 15 Milliarden Dollar in das Unternehmen investierten. Im Rahmen des IPOs gehen Aktien im Wert von 26 Milliarden Dollar an mehrere Tech-Konzerne.

Ob wirklich eine Blase vorliegt, ist laut Kapitalmarktexperte Josef Obergantschnig schwer zu beantworten. Viele stark in KI investierte Firmen erwirtschaften echter Geld. Dennoch zeigte Anthropic finanzielle Schwächen. Für die ersten drei Quartale wies das Unternehmen einen operativen Verlust von 1,26 Milliarden Dollar aus. Der operative Verlust lag damit deutlich unter den 8,06 Milliarden Dollar im Gesamtjahr 2025.

Sicherheitsrisiken und operative Kosten

Abseits der wirtschaftlichen Aspekte steht der IPO unter dem Damoklesschwert der KI-Sicherheit. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hatte seinen geplanten Börsengang verschoben, da Sicherheitsbedenken den Zeitpunkt ungeeignet erscheinen ließen. Anthropic-Mitgründer und -Chef Dario Amodei warnt ebenfalls vor den Risiken der Technologie. Unternehmen müssen im Börsenprospekt explizit auf diese Risiken für ihr Geschäftsmodell eingehen.

Ein großer Kostenfaktor für Anthropic sind die laufenden Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 kosteten diese Investitionen das Unternehmen rund 18,8 Milliarden Dollar. Trotz der hohen Verluste bleibt das Wachstum des Unternehmens enorm. Viele Anleger sind bereit, das Risiko drohender Verluste einzugehen, um an diesem Wachstum teilzuhaben, solange die Nachfrage nach KI-Modellen weiter steigt.