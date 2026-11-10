Anthropic IPO: KI-Firma plant Billionen-Valuierung an US-Börse

Anthropic startet Börsengang mit 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar. Tech-Giganten investieren 26 Milliarden Dollar. Bewertung auf eine Billion Dollar gestuft.

Der bekannte Anbieter der Künstlichen Intelligenz, Anthropic, bereitet sich auf den Start seiner Werbetour für einen der größten Börsengänge (IPO) in der Geschichte vor. Das Unternehmen plant, 825 Millionen Aktien im Wert zwischen 70 und 78 Dollar anzubieten. Diese Zahlen stammen aus einem Entwurf des Emissionsprospekts, der der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegt. Die finale Festlegung des Ausgabepreises soll bereits in der nächsten Woche erfolgen.

Historische Bewertungen und finanzielle Erwartungen

Anthropic strebt eine Marktbewertung von einer Billion Dollar an. Laut dem vorliegenden Prospekt-Konzept soll das Unternehmen durch diesen Börsengang bis zu 64,4 Milliarden Dollar (entsprechend 57,54 Milliarden Euro) einnehmen. Diese Erwartungen sind jedoch relativiert worden, da sich die Stimmung an den US-Börsen nach den historisch schweren Einbrüchen geändert hat. In der Vergangenheit hatten Investoren sogar eine Bewertung von zwei Billionen Dollar diskutiert, wobei 1,5 Billionen Dollar nun als realistische Obergrenze gelten.

Also read ChatGPT zeigt bald, wer nach deiner Firma fragt

Rolle prominenter Tech-Investoren und Kapitalfluss

Zusätzlich zu den Anteilen, die der Öffentlichkeit angeboten werden, planen namhafte Technologiekonzerne erhebliche Investitionen in die Firma. Dem Entwurf zufolge wollen Alphabet (Google), Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC jeweils 26 Milliarden Dollar in eine Sonderkategorie von Anthropic-Aktien zum Ausgabepreis investieren. Insgesamt könnten Anthropic und seine bestehenden Aktionäre durch diese Transaktionen mehr als 90 Milliarden Dollar einnehmen.

Technische Details zur Aktienausgabe und Preisfindung

Der Ausgabepreis liegt innerhalb einer indikativen Spanne von 70 bis 78 Dollar pro Aktie. Anders als in Deutschland stellt die Preisspanne bei Börsengängen in den USA lediglich eine Richtgröße dar. Der tatsächliche Preis kann auch über diesem Bereich liegen oder darunter, je nach Nachfrage. Der Prospekt soll noch am Dienstag veröffentlicht werden, wenn das Management des Unternehmens seine Werbetour bei potenziellen Käufern für Aktien beginnt. Diese Startedate markiert eine deutliche Verspätung im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan.

Advertisement

Hintergrund der Führung und frühere Fehlinformationen

Anthropic wurde im Jahr 2021 gegründet und ist vor allem für sein KI-Modell Claude bekannt. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI gegründet, darunter der heutige Vorstandsvorsitzende Dario Amodei und seine Schwester Daniela Amodei, die als Präsidentin fungiert. Ein technischer Fehler sorgte zuvor für Verwirrung, als ein Mitarbeiter versehentlich ein Dokument mit fehlerhaften Daten an Banken sandte. Damals sollten 867 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 80 Dollar verkauft werden.

Marktkontext und Zukunftsausblick des IPO

Die aktuelle Marktlage wird von Zweifeln am wirtschaftlichen Erfolg der Investitionen in die Künstliche Intelligenz überschattet. Zahlreiche Unternehmen aus der Branche haben ihre Börsengänge bereits verschoben oder ganz abgesagt. Anthropic muss sich anpassen und kleinere Brötchen backen als noch vor Kurzem erwartet. Einzelheiten zur endgültigen Preisfestsetzung sollten nach der Falschinformation später erneut verschickt werden, während die Werbetour nun verzögert anlauft.