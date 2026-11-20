Anthopics großer Börsengang endet in Ernüchterung. Anleger zweifeln an KI-Rentabilität, während Tech-Aktien wie Nvidia unter Druck geraten und die Märkte korrigieren.

Die lang erwartete Rückkehr von Anthropic an die Börse sorgte für Aufregung, doch die anfängliche Euphorie verflüchtigte sich bereits nach wenigen Stunden des Handels. Der Börsengang der KI-Schmiede Anthropic gilt zwar als der bisher größte in der Geschichte, startete mit einem Kursgewinn von rund 17 Prozent und wurde als erfolgreiches Debüt gefeiert. Trotzdem zeigte sich schnell, dass der IPO nicht in der Lage war, die allgemeine Marktstimmung zu verbessern oder die breite Anlegerbasis zu beruhigen.

Anthropic IPO scheitert an Marktstimmung

Am Donnerstagabend taumelten die wichtigsten globalen Leitindizes, und auch am Freitag gaben die Kurse erneut deutlich nach, wobei die Aktie von Anthropic selbst keine Ausnahme bildete. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass selbst ein hochkarätiger Vertreter der KI-Branche nicht mehr in der Lage ist, positive Impulse zu setzen, wenn die grundlegenden Sorgen der Investoren bestehen bleiben. Der Erfolg des Unternehmens, das mit dem Sprachmodell Claude einer der führenden Entwickler im Bereich Künstlicher Intelligenz ist, kann die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Rentabilität dieser Technologie nicht ausräumen.

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Hohe Schuldenlast belastet KI-Sektor

Ein zentrales Problem für die aktuelle Marktlage ist die Frage, ob sich die massiven Investitionen in die künstliche Intelligenz langfristig tatsächlich auszahlen werden. Unternehmen in den USA haben allein bis Oktober dieses Jahres 680 Milliarden Dollar an Schulden aufgenommen, um Milliardenausgaben für Rechenzentren und Infrastruktur zu finanzieren. Diese Verschuldung wird nicht mehr aus den laufenden Cashflows gedeckt, was ein wachsendes Risiko für die Zukunftssicherheit der Branche darstellt.

Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo Market, weist darauf hin, dass die Anleger zunehmend hinterfragen, ob der technologische Erfolg der KI auch in attraktive Renditen umgemünzt werden kann. Die wachsende Skepsis wird zudem durch politische Rahmenbedingungen in den USA verschärft, da der Ausbau von KI-Rechenzentren künftig mit potenziell größeren regulatorischen Hürden konfrontiert sein könnte. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Angst an den Börsen derzeit extrem ausgeprägt ist und die weltweiten Aktienmärkte auf ihre längste Verlustserie seit drei Jahren zusteuern.

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Asien leitet massive Kursverluste ein

Die negativen Auswirkungen der Unsicherheit zeigten sich besonders deutlich an den asiatischen Börsen, wo die Leitindizes in Taiwan, Südkorea und Japan am Freitag um über fünf Prozent fielen. Diese Länder sind Heimat wichtiger Halbleiterkonzerne wie TSMC und SK Hynix, deren Aktienkurse unter dem allgemeinen Verlustdruck litten. Auch Softbank aus Japan musste sich mit einem Kursverlust von fast 15 Prozent zufriedengeben, was auf die engen Verbindungen zum KI-Wettlauf zurückzuführen ist.

Softbank hat rund 65 Milliarden Dollar in den Anthropic-Rivalen OpenAI investiert, der seinen eigenen Börsengang vorerst verschoben hat. Diese Verbindung zwischen den großen Tech-Firmen und den unsicheren Marktbedingungen trägt zur allgemeinen Nervosität bei, da die Bewertungen dieser Unternehmen stark von den Erwartungen an zukünftige KI-Einnahmen abhängen.

Historische Warnsignale deuten auf Trendwende hin

Obwohl der breite amerikanische S&P 500-Index seit Jahresbeginn in Dollar gemessen nur rund 4,6 Prozent im Plus steht, ist er in den vergangenen fünf Jahren um rund 53 Prozent gestiegen. Ähnliche Gewinne verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq, doch die Rücksetzer in diesem Jahr waren teils heftig. Ereignisse wie der Ausbruch des Iran-Kriegs sorgten für eine kleine Korrektur, und auch Fragen zur KI-Rentabilität im Juli führten bereits zu Marktnervosität, was zeigt, dass die aktuellen Kursgewinne dahinschmelzen.

Der aktuelle Bullenmarkt dauert bereits 49 Monate, doch Analysten bei BCA Research sehen in Rekordbörsengängen wie denen von SpaceX und Anthropic Warnsignale für das Ende längerer Marktaufschwünge. Historisch gesehen häuften sich besonders große IPOs kurz vor dem Platzen von Blasen, wie beim Börsengang der US-Bank Goldman Sachs im Mai 1999 kurz vor der Dotcom-Blase oder bei Blackstone im Juni 2007 vor der Finanzkrise.

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Tech-Riesen unter Druck durch Skandale

Die Dominanz von Tech-Werten in den Depots der Anleger führt zu schmerzlichen Rücksetzern, wenn Unternehmen wie Nvidia negative Schlagzeilen machen. Nvidia ist seit Jahresbeginn um rund 23 Prozent gefallen und hat innerhalb eines Monats rund zwei Billionen Dollar seines Börsenwerts eingebüßt. Die persönlichen Skandale rund um Gründer Jensen Huang, darunter außereheliche Affären und Vorwürfe im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, führten zu erheblichen Unsicherheiten.

Diese Entwicklungen treffen die ohnehin bereits nervösen Investoren in einer sensiblen Phase, da die Technologieaktien bereits einen erheblichen Teil des globalen Aktienmarkts ausmachen. Die Kombination aus hoher Verschuldung, regulatorischen Unsicherheiten und unternehmensspezifischen Risiken erschwert es der Branche, das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen, während die Angst vor einer weiteren Korrektur weiter zunimmt.