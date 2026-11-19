Anthropic startet mit dem größten IPO der Geschichte. Die Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar markiert einen neuen Rekord im Tech-Sektor und belebt den Markt.

Der US-amerikanische KI-Konzern Anthropic hat am Donnerstag einen historischen Meilenstein in der Geschichte der Technologiebranche gesetzt. Unmittelbar vor dem offiziellen Börsengang gab das Unternehmen bekannt, durch den Verkauf von 956 Millionen Aktien 81 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Parallel dazu konnten weitere 26 Milliarden US-Dollar von namhaften Tech-Unternehmen wie Alphabet oder Nvidia an Land gezogen werden.

Rekordverdächtige Marktkapitalisierung

Durch diese massive Kapitalbeschaffung wurde am Donnerstag der bis dato größte Börsengang aller Zeiten über die Bühne geführt. Die Bewertung von Anthropic schnellte zum Start sofort auf 1,5 Billionen US-Dollar in die Höhe. Dieser Wert unterstreicht das immense Vertrauen der Investoren in das Wachstumspotenzial des Künstlichen Intelligenz-Startups. Die Anteile der sieben Gründerinnen und Gründer des Unternehmens waren dabei je mit 20 Milliarden US-Dollar gewichtet.

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Hohe Nachfrage und Handelskurs

Auch im aktiven Handel selbst war die Anthropic-Aktie dann heiß begehrt, zahlreiche Online-Handelsportale mussten dem starken Andrang potenzieller Kunden Tribut zollen. Der Ausgabekurs lag bei 83 US-Dollar, gegen 18:00 Uhr wird mit dem ersten Handelskurs gerechnet. Schon zuvor sprach Anthropic-CEO Dario Amodei auf offener Bühne eine Werbebotschaft, betonte, dass ein absoluter Fokus auf Sicherheit und das Gemeinwohl von Anfang an tief in der DNA von Anthropic verankert waren.

Sicherheit als Kernstrategie

Dario Amodei als CEO von Anthropic positioniert das Unternehmen bewusst nicht nur als Technologieentwickler, sondern als Vorreiter für ethische KI-Entwicklung. Die Erklärung, dass Sicherheit tief in der DNA verankert ist, dient als Antwort auf die wachsenden gesellschaftlichen Bedenken bezüglich autonomer KI-Systeme. Diese strategische Ausrichtung soll helfen, regulatorische Hürden zu nehmen und das öffentliche Vertrauen in die neue Technologie zu stärken.

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Impuls für die gesamte Tech-Branche

Rückenwind verlieh das Debüt des Börsenneulings auch zahlreichen anderen Technologie-Unternehmen. Mussten diese in den letzten Wochen an der Börse noch ziemlich Federn lassen, legten die Kurse am Donnerstag unisono zu. Der Erfolg von Anthropic signalisiert den Märkten eine erneute Stärke im Tech-Sektor und hebt die Stimmung für andere innovative Firmen an der Börse.

Zukünftige Entwicklung des Marktes

Der massive Kapitalzufluss von insgesamt 107 Milliarden US-Dollar wird die Reserven von Anthropic für zukünftige Forschung und Entwicklung signifikant stärken. Mit den Mitteln von Alphabet und Nvidia als Investoren erhält das Unternehmen zudem wichtige strategische Partnerschaften im High-Tech-Bereich. Die Marktbeobachter werden nun genau verfolgen, wie sich die hohe Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar im täglichen Handel entwickelt.