KI-Firma Anthropic startet mit 1,5 Billionen Dollar Bewertung an der Börse. Der IPO übertrifft SpaceX-Erlöse, trotz KI-Debatten und hoher Nachfrage.

Die KI-Firma Anthropic hat am Donnerstag einen historischen Börsengang vollzogen, der als einer der größten in der Geschichte des Technologiebereichs gilt. Der Hauptteil der Aktienplatzierung generierte 81,3 Milliarden Dollar, was den vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang des Unternehmens SpaceX von Elon Musk übertrifft. Die gesamte Platzierung bringt insgesamt mehr als 107 Milliarden Dollar auf die Waage.

Rekordzahlen und steigende Aktienkursspanne

Anthropic startet mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse. Laut einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens wurden 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar verkauft. Ursprünglich war ein Angebot von nur 825 Millionen Aktien geplant gewesen. Die Entscheidung, das Angebot zu erweitern, resultierte aus einer außergewöhnlich hohen Nachfrage der Investoren. Der festgelegte Ausgabepreis von 83 Dollar liegt zudem deutlich über der zuvor kommunizierten Preisspanne von 70 bis 78 Dollar.

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Neben dem regulären Börsengang verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an ausgewählte Investoren. Diese zusätzlichen Verkäufe erklären den Anstieg des Gesamtvolumens auf über 107 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: SpaceX hatte im Juni inklusive einer Mehrzuteilungsoption rund 86 Milliarden Dollar eingenommen. Medienberichten zufolge war das Angebot bei SpaceX stark überzeichnet. Hätte man sich an der Preisspanne orientiert, wären die ursprünglich angebotenen Aktien bei SpaceX nur rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen.

Enorme Nachfrage trotz Marktunsicherheiten

Die Nachfrage nach Anthropic-Aktien lag bei rund 500 Milliarden Dollar, wie Informationen des Wirtschaftssenders CNBC belegen. Diese enorme Überzeichnung demonstriert das massive Vertrauen der Finanzmärkte in das Unternehmen, obwohl es im direkten Wettbewerb mit Tech-Giganten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta steht. Anthropic konkurriert dabei insbesondere mit OpenAI, dessen ChatGPT der stärkste Konkurrent ist. Anthropic setzt auf seinen eigenen KI-Assistenten Claude, um im hart umkämpften Markt der Künstlichen Intelligenz Fuß zu fassen.

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Die hohe Bewertung von 1,5 Billionen Dollar spiegelt nicht nur den aktuellen Erfolg wider, sondern auch die Erwartungen an die zukünftige Marktpositionierung des Unternehmens. Anthropic gelingt der Börsengang trotz einer allgemein angespannten Stimmung im Technologiebereich. Während viele Investoren skeptisch sind, ob die gewaltigen KI-Investitionen in naher Zukunft zurückverdient werden können, zeigt der erfolgreiche Start, dass Anthropic eine Ausnahme bildet. Die Sorge der Anleger bleibt zwar bestehen, hat den Kursstart jedoch nicht negativ beeinflusst.

Wettlauf mit OpenAI und politische Rahmenbedingungen

Der Börsengang von Anthropic steht im direkten Gegensatz zur Strategie von OpenAI, dem führenden Entwickler von ChatGPT. OpenAI hat seinen eigenen Börsengang ins kommende Jahr verschoben. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen unter anderem eine aktuell negative Stimmung gegenüber der KI-Technologie am Markt. Diese Verschiebung hebt den Erfolg von Anthropic weiter hervor und verdeutlicht die unterschiedlichen Strategien der beiden KI-Konkurrenten. Anthropic nutzt die offene Marktphase strategisch aus, während OpenAI auf günstigere Bedingungen wartet.

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren spielt die öffentliche Debatte über Risiken der KI-Technologie eine wichtige Rolle. Nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software ist die Diskussion um Sicherheitsrisiken verschärft worden. Im jüngsten US-Parlamentswahlkampf wurde deutlich, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen. Dieses Misstrauen gegenüber der Technologie insgesamt könnte langfristige Auswirkungen auf die Regulierung und Akzeptanz von KI-Unternehmen haben. Anthropic muss sich in diesem Umfeld behaupten, während es gleichzeitig mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und Meta um Marktanteile kämpft.

Die erfolgreiche Platzierung von Anthropic-Aktien markiert einen Wendepunkt für den Sektor der Künstlichen Intelligenz. Mit einer Bewertung von 1,5 Billionen Dollar und einem Erlös von mehr als 107 Milliarden Dollar hat das Unternehmen eine solide Basis geschaffen. Die Konkurrenz durch etablierte Tech-Unternehmen und OpenAI bleibt intensiv. Dennoch zeigt der Börsengang, dass Investoren bereit sind, hohe Summen in KI-Startups zu investieren, vorausgesetzt, das Unternehmen überzeugt durch technologische Innovation und klare Geschäftsmodelle. Die Zukunft wird zeigen, ob Anthropic diese hohen Erwartungen langfristig erfüllen kann.