Anthropic verliert nach dem historischen Börsengang an Wert. Die Aktie rutscht unter den Emissionspreis, während Ängste vor einer KI-Blase die Märkte belasten und den Nasdaq Composite drücken.

Die Aktien des KI-Unternehmens Anthropic sind in ihrem vierten Handelstag unter den Ausgabepreis gefallen. Zum Schlusskurs hielten die Papiere an der US-Technologiebörse Nasdaq bei 80,91 US-Dollar. Der ursprünglich festgelegte Emissionspreis lag bei 83 Dollar, sodass das Unternehmen seine ersten notierten Tage nicht im Plus beendete. Im Vergleich zum Eröffnungskurs von 111,50 Dollar am Donnerstag verloren die Titel bereits fast 27 Prozent an Wert.

Rekord-IPO von Anthropic und Marktreaktion

Der Börsengang von Anthropic war am Donnerstag mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar (97,8 Milliarden Euro) ein historisches Ereignis. Der Börsenwert des Konzerns stieg zeitweise auf mehr als zwei Billionen Dollar. Dieser Wert lag sogar über dem Marktkapitalisierung, die SpaceX von Elon Musk zeitweise erreichte. Doch die anfänglichen Kursgewinne schmolzen rasch wieder merklich ab. Bereits vier Tage nach dem Start steht die Aktie nun deutlich tiefer als bei der Einführung.

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Ängste vor einer KI-Blase und Regulierung

Der Anthropic-Börsengang galt an den Börsen als wichtiger Lackmustest für das Anlegervertrauen in KI-Aktien. In letzter Zeit mehrten sich die Ängste vor einer möglichen KI-Blase in der Branche. Viele Investoren fürchten überzogene Mega-Investitionen in Rechenzentren, die noch nicht rentabel sind. Zudem bestehen Befürchtungen über eine stärkere Regulierung der Technologiebranche nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms.

Skandale und Zinserwartungen belasten Tech-Sektor

Spezifische negative Ereignisse verstärkten die Unsicherheit auf den Märkten. Der Skandal rund um Nvidia-Chef Jensen Huang sorgte für zusätzliche Volatilität. Parallel dazu existierten Spekulationen auf eine deutliche Zinserhöhung der US-Notenbank. Tech-Aktien leiden historisch besonders stark unter steigenden Zinsen, da sie oft von langfristiger Finanzierung abhängig sind. Käufer von Anthropic-Aktien gehen dabei eine besonders risikoreiche Wette auf die Zukunft des KI-Booms ein.

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Fehlender Stimmungswandel am Gesamtmarkt

Der von vielen Anlegern erhoffte Stimmungswandel durch den Rekordbörsengang von Anthropic war ausgeblieben. Der gesamte Markt zeigte sich nach einer starken Erholung zum Wochenstart nun wieder schwach. Der Nasdaq Composite fiel am Dienstag um 1,5 Prozent auf 23.733,54 Punkte. Das Unternehmen wächst zwar rasant, realistische Prognosen über die weitere Geschäftsentwicklung sind jedoch kaum möglich. Entsprechend schwierig ist eine Bewertung anhand klassischer Kriterien wie Gewinn oder Umsatz.

Verluste im Nasdaq Composite und Jahresbilanz

Die technischen Indizes haben seit den Höchstständen deutlich an Boden verloren. Von seinem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch hat sich der technologielastige Nasdaq Composite mittlerweile um über 14 Prozent entfernt. Der Jahresgewinn ist auf gut zwei Prozent zusammengeschmolzen. Diese Entwicklung zeigt, dass die Marktstimmung trotz hochkarätiger IPOs nicht nachhaltig verbessert werden konnte. Die Kombination aus makroökonomischen Sorgen und branchenspezifischen Risiken dominiert weiterhin die Bewertung von KI-Unternehmen.