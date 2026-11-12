Anthony Clark tot: Comedian und Yes, Dear-Darsteller gestorben

Der Comedian und Schauspieler Anthony Clark ist gestorben. Bekannt wurde er als Greg Warner in der CBS-Sitcom Yes, Dear, Kollegen trauern öffentlich.

Der Schauspieler und Comedian Anthony Clark ist gestorben. Seinen Tod machte sein früherer Serienkollege O'Malley auf der Plattform X öffentlich. Die beiden hatten von 2000 bis 2006 gemeinsam für die CBS-Sitcom Yes, Dear vor der Kamera gestanden.

Anthony Clark wurde am 4. April 1964 im US-Bundesstaat Virginia geboren. Er begann seine Laufbahn als Stand-up-Comedian und wurde später vor allem durch das Fernsehen bekannt. Insgesamt entstanden 122 Episoden der Serie Yes, Dear.

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Persönliche Erinnerungen an einen Freund

O'Malley erinnerte auf X an seinen verstorbenen Freund und beschrieb Clark als außergewöhnlichen Live-Künstler. Schon in den 1990er-Jahren habe Clark in Boston regelmäßig ausverkaufte Comedyshows gespielt.

Nach den Worten von O'Malley zeichneten sich Clarks Auftritte durch eine besondere Eigenart aus. Der Komiker konnte selbst über seine eigenen Geschichten lachen, und genau das steckte das Publikum zusätzlich an.

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Besonders persönlich wirkt ein weiterer Punkt aus O'Malleys Beitrag. Die beiden Männer hatten nur drei Wochen vor Clarks Tod miteinander telefoniert. Auch in diesem Gespräch habe man herzlich gemeinsam gelacht, berichtete O'Malley. Er sei bereits ein Fan von Clark gewesen, bevor sich aus den Kollegen Freunde entwickelten.

Todesursache laut Berichten noch ungeklärt

Über die genauen Umstände des Todes von Anthony Clark wurde zunächst nichts bekannt. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache liegt bislang nicht vor.

Laut dem US-Branchenmagazin Deadline soll Clark an Komplikationen infolge einer Lungenentzündung gestorben sein. Diese Angabe stammt aus der Berichterstattung des Magazins und ist nicht durch eine offizielle Stelle bestätigt.

Auch Kollegen aus Hollywood meldeten sich öffentlich zu Wort. Comedian Dane Cook erinnerte sich an gemeinsame Auftritte in Boston und nannte Clark einen der besten Live-Komiker, die er jemals gesehen habe. Schauspieler Nick Swardson trauerte ebenfalls öffentlich um einen seiner langjährigen besten Freunde.

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Karriere von Yes, Dear bis Last Comic Standing

Seinen größten Erfolg feierte Anthony Clark als Greg Warner in der Sitcom Yes, Dear. Darin spielte er einen erfolgreichen, aber häufig überforderten Familienvater.

Vor dieser Rolle und parallel dazu war Clark in weiteren Fernsehproduktionen zu sehen, darunter Boston Common, Soul Man und Ellen. Auch auf der Kinoleinwand war er vertreten.

Im Actionfilm The Rock aus dem Jahr 1996 stand Clark unter anderem neben Sean Connery und Nicolas Cage vor der Kamera. Im Jahr 2006 moderierte er zudem die vierte Staffel der amerikanischen Comedy-Talentshow Last Comic Standing.