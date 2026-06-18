Anstieg von PFAS-Pestiziden in Österreich: Warnung vor Ewigkeitschemikalien

Die Verkaufsmengen von PFAS-Pestiziden und anderen bedenklichen Pflanzenschutzmitteln sind in Österreich 2025 drastisch gestiegen, trotz EU-Zielen zur Reduktion. Besonders besorgniserregend sind Chlorotoluron, Flufenacet und Glyphosat.

Die landwirtschaftliche Nutzung von Pflanzenschutzmitteln in Österreich hat 2025 eine alarmierende Entwicklung genommen, wie eine parlamentarische Anfrage der Grünen an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) ergab.

Besonders besorgniserregend ist der massive Anstieg von PFAS-Pestiziden, die sogenannten Ewigkeitschemikalien enthalten, die in der Umwelt praktisch nicht abbaubar sind. Die verkaufte Gesamtmenge dieser Wirkstoffe hat sich im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 136,1 Tonnen erhöht, und gegenüber 2015 sogar um 54 Prozent. Unter den betroffenen Substanzen befinden sich 50 Wirkstoffe, die entweder direkt als PFAS eingestuft sind oder als Substitutionskandidaten gelten, also besonders bedenkliche Stoffe, die langfristig ersetzt werden sollen.

Die EU-Kommission hat das Ziel ausgegeben, den Einsatz solcher Substitutionskandidaten bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren - doch in Österreich ist das Gegenteil der Fall: Die Menge stieg um 18 Prozent auf 532,4 Tonnen. Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, zeigte sich alarmiert und forderte sofortiges Handeln, da gerade die giftigsten Pestizide die höchsten Zuwachsraten aufwiesen.

Besonders drastisch ist der Fall des Herbizids Chlorotoluron, dessen Inverkehrbringen sich von 28,9 Tonnen im Jahr 2024 auf 54,5 Tonnen im Jahr 2025 nahezu verdoppelte. Dieser Wirkstoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein, das Hormonsystem zu beeinträchtigen und die gesunde Entwicklung von Föten zu schädigen. Noch gravierender ist die Situation beim Wirkstoff Flufenacet, der nicht nur als Substitutionskandidat gilt, sondern auch im Verdacht steht, die Ewigkeitschemikalie Trifluoressigsäure (TFA) zu produzieren. TFA wird von der EU-Chemikalienbehörde ECHA als fortpflanzungsschädigend eingestuft.

Flufenacet hat bereits seine Zulassung verloren, darf aber aufgrund von Aufbrauchfristen noch bis Dezember 2026 verwendet werden. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich empfahl Landwirten sogar, sich rechtzeitig mit diesem hormonschädigenden Mittel zu bevorraten, um Engpässe zu vermeiden. Die Verkaufsmengen von Flufenacet stiegen von 28,9 Tonnen (2024) auf 53,6 Tonnen (2025). Diese Entwicklung zeigt, dass dringend Alternativen benötigt werden, wie sie beispielsweise im deutschen Agrarfachmagazin Agrarheute bereits für den Maisanbau beschrieben wurden.

Auch das wohl bekannteste Pestizid Glyphosat, das in Österreich seit 2021 einem Teilverbot unterliegt, verzeichnet ein Comeback: Nach einem Rückgang in den Vorjahren stiegen die Verkaufsmengen von 289,7 Tonnen (2024) auf 368,6 Tonnen (2025). Glyphosat wird von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hatte bereits Ende 2025 auf den Anstieg problematischer Pestizide hingewiesen und eine Analyse veröffentlicht, die nun Gegenstand einer Klage vor dem Handelsgericht Wien ist.

Die Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP) hatte behauptet, der Anstieg sei auf die fälschliche Einbeziehung von CO2 oder Lagergasen zurückzuführen. Global 2000 wehrt sich gegen diese Darstellung und argumentiert, dass wissenschaftlich fundierteAnalysen nicht durch unzutreffende Behauptungen diskreditiert werden dürften. Der Fall zeigt, wie sehr der Einsatz von Pestiziden in Österreich polarisiert und wie dringend eine konsequentere Umsetzung der EU-Reduktionsziele notwendig ist, um Umwelt und Gesundheit zu schützen





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