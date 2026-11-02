Anschlag auf Brügger & Thomet in Thun: Brandstiftung aus Frankreich

Rechtsextreme Brandstiftung zerstört Teile der B&T-Fabrik in Thun. Der Schaden beläuft sich auf bis zu 20 Millionen Franken. Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandlegung.

Am 29. Oktober 2026 wurde das Firmengelände des Schweizer Waffenherstellers Brügger & Thomet in Thun durch einen gezielten Brandanschlag schwer beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt derzeit fieberhaft nach Zeugen und Tätern. Einem ersten Schadenbericht zufolge beliefen sich die materiellen Verluste auf ein Volumen zwischen 12 und 20 Millionen Schweizer Franken, was in etwa 13 bis 22 Millionen Euro entspricht. Zum Glück meldeten die Behörden, dass bei dem Vorfall niemand zu Schaden kam.

Ablauf des Anschlags und Videoanalyse

Die Täter nutzten vermutlich eine ausländische Quelle für ihre Planung, wie ein virales Video nahelegt. Dieses Material zeigt zunächst heftige Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizisten in Frankreich. Anschließend sind Aufnahmen zu erkennen, auf denen vermummte Personen einen Brandsatz auf dem Gelände von Brügger & Thomet werfen. Das Feuer griff daraufhin auf das Hauptgebäude über und zerstörte einen Teil der Fassade vollständig. Links im Bild des Originalvideos ist der Gummigeschosswerfer GL06 zu sehen, der bei Polizeieinsätzen verwendet wird und in der linksextremen Szene verhasst ist.

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Zusätzlich zum visuellen Material erschien eine Botschaft mit dem Text "Swiss, France, Germany, in the street with Gen Z". Auch die Parolen "Fuck LBD" und "GL06" wurden eingeblendet. Am Ende ist eine Piratenflagge aus der japanischen Zeichentrickserie "One Piece" zu sehen, die bei Protesten der Generation Z als Symbol verwendet wird. Die Schweizer Polizei prüft derzeit die Echtheit des Videos, um die Quelle des Anschlags besser einordnen zu können. Eine offizielle Aussage darüber, wer für den Anschlag verantwortlich sein könnte, gibt es noch nicht.

Politischer Kontext und Feindbild der Täter

Hinter dem Angriff steht offenbar ein tiefes politisches Feindbild gegenüber französischen Sicherheitskräften. Der GL06, der in Frankreich als LBD 40 bekannt ist, ist eine spezielle Waffe, die von der Polizei bei gewaltsamen Demonstrationen eingesetzt wird. Sie ist in der radikalen linken Szene besonders verhasst, weil Gummigeschosse schwere Verletzungen verursachen können. Bei den jüngsten Protesten in französischen Städten sollen mindestens acht Demonstranten ein Auge verloren haben.

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Dieses historische Trauma scheint der Auslöser für die Racheaktion zu sein. Die linksradikale französische Webseite Contre Attaque verbreitete das Video und begrüßte den Anschlag öffentlich. Besonders erfreut zeigte man sich darüber, dass die Produktion und der Verkauf von Waffen und Munition vorerst beeinträchtigt sein könnten. Dies unterstreicht die ideologische Motivation der Täter, die über reinen Sabotageakt hinausgeht und einen politischen Protest darstellt.

Reaktion der Firma und Verteidigung der Produkte

Firmeninhaber Karl Brügger verteidigte seine Produkte nach dem Vorfall gegenüber dem Schweizer "Blick". Er erklärte, dass Frankreich bei den Gummigeschosswerfern nicht die richtige Munition verwende. Die französische Polizei beziehe ihre Geschosse nämlich nicht von Brügger & Thomet, sondern vom französischen Hersteller Alsetex. Dies sei ein wichtiger Unterschied in der Beschaffungspolitik.

In der Schweiz kommen ebenfalls Waffen von Brügger & Thomet zum Einsatz. Diese verschießen einzelne Geschosse statt herkömmlichen Gummischrots. Sie gelten als weniger gefährlich, können bei falscher Verwendung aber ebenfalls schwere Verletzungen verursachen. Diese technische Differenzierung ist für die öffentliche Debatte in beiden Ländern von Bedeutung, da sie die Verantwortung für die Anwendung der Waffe von der Produktion auf den Einsatzleiter verlagert.

Sicherheitssituation und internationale Vernetzung

Die Schweizer Sicherheitsbehörden beobachten die linksextreme Szene seit Jahren mit wachsender Sorge. Laut dem Nachrichtendienst des Bundes wurden im Jahr 2025 insgesamt 215 linksextremistisch motivierte Vorfälle registriert. 63 davon waren gewaltsam. Diese Zahlen zeigen eine deutliche Eskalationstendenz innerhalb dieser Bewegung, die von verbalen Drohungen bis hin zu körperlicher Gewalt reicht.

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Ein weiterer alarmierender Faktor ist die internationale Vernetzung der Akteure. Linksextreme Gruppierungen in der Schweiz unterhalten laut Geheimdienst enge Kontakte nach Deutschland, Frankreich und Italien. Diese Verbindungen könnten auch koordinierte Sabotageakte und Brandanschläge erleichtern. Die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg erhöht die Komplexität der polizeilichen Ermittlungen und erfordert eine verstärkte internationale Kooperation, um solchen Akten künftig vorzubeugen.