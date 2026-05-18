Anschauliche Aktion von TSV 1860 München: Banner mit beleidigender Botschaft über FC Bayern

Anhänger des TSV 1860 München störten die Feierlichkeiten zum FC Bayern-Meistertitel durch einen manipulierten Banner mit beleidigender Botschaft. Torhüter Manuel Neuer bemerkte die Aktion und informierte Stadionsprecher Stephan Lehmann.

Eigentlich stand die 35. Meisterschaft des FC Bayern im Vordergrund. Bei der Feier am Münchner Marienplatz sorgte jedoch eine Aktion für Aufmerksamkeit: Anhänger des Stadtrivalen TSV 1860 München störten die Veranstaltung mit einem manipulierten Banner .

Während Tausende Fans die Mannschaft feierten, wurde ein überdimensionales Banner mit einem Bayern-Logo über die Menge getragen. Die Aufschrift blieb zunächst weitgehend unbemerkt. Erst bei genauerem Hinsehen wurde deutlich, dass das Emblem verändert worden war. Auf dem Logo stand anstelle des üblichen 'FC Bayern München' die beleidigende Botschaft 'FC Bauern Hurensöhne'.

Zudem war mit schwarzer Farbe die Zahl '1860' auf die Plane geschrieben. Die Szene war zwischenzeitlich auch aus der Vogelperspektive gut zu erkennen, wodurch die Aufschrift sichtbar wurde. Torhüter Manuel Neuer bemerkte die Manipulation offenbar früh und informierte Stadionsprecher Stephan Lehmann. Dieser forderte das Publikum daraufhin auf, die Plane einzuholen, ohne auf den Inhalt näher einzugehen.

Zu diesem Zeitpunkt war das Banner jedoch bereits auf großen Bildern der Feier zu sehen gewesen. Kurz darauf wurde es weitergereicht und schließlich entfernt. Google erneuert seinen personalisierten News-Feed. Ähnlich wie auf Instagram, Facebook und Co. können Sie nun nachrichten.at auf Discover folgen – so erscheinen die wichtigsten Nachrichten und Analysen prominent in Ihrem Feed.

Nach Informationen der 'Bild' soll eine Gruppe von Anhängern des TSV 1860 München hinter der Aktion stehen. Die Fans des Drittligisten waren in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Provokationen gegenüber dem FC Bayern aufgefallen. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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