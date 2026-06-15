Die verstorbene Schauspielerin Annie Schedeen, bekannt aus der Sitcom "Alf", wurde von ihrer Familie als kreativer, humorvoller Mensch mit einer heftigen Abneigung gegen Trump beschrieben. Ihr letzter Wille und ihre umfassende Karriere.

Die erschütternden Nachrichten über die verstorbene Schauspielerin Annie Schedeen haben Fans, Kollegen und die Öffentlichkeit gleichermaßen in Erschütterung versetzt. Der 8. Januar 1949 in Portland, Oregon geborene Künstlerin, die vor allem durch ihre ikonische Rolle als Kate Tanner - die liebevolle Ehemannin und Mutter - in der US-Sitcom "Alf" einem Millionenpublikum auf der ganzen Welt bekannt wurde, hat ihre letzten Tage in bescheidener Ruhe verbracht.

Die Familie hat die Affäre der Trauer mit einem kurzen, aber intensiven Facebook‑Posting bekanntgegeben: Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass Annie friedlich verstorben ist.



In einer tiefgründigen Umschreibung würdigten die Angehörigen diese bemerkenswerte Persönlichkeit als kreativen und humorvollen Menschen, die die Treue zu ihrer Familie, zu engen Freunden und zur Kunst nicht aus den Augen verlor. Mit Anmut und Würde trug sie ihre Leidenschaft für das Schauspiel zum Besten.

Darüber hinaus hexte sie in ihrem öffentlichen Bild einen glühenden Hass auf Trump, eine Eigenschaft, die ihr treues Publikum und die Geliebten überraschte und zugleich im Einklang mit dem gesellschaftlichen Geschehen stand.



Der Höhepunkt ihrer vielschichtigen, über zwei Jahrzehnte währenden Karriere war ihr Auftritt in der Serie "Alf", in der sie zwischen 1986 und 1990 in sämtlichen 103 Episoden die Mutter Kate Tanner spielte.

Das brachte ihr nicht nur weltweite Anerkennung, sondern sicherte ihr einen festen Platz im Kolorit des Fernsehkalenders. Neben dieser großen Rollenbekanntheit begannen ihre Leistungen in wenigen Jahren mit einem Debüt in dem TV-Feature "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" im Jahr 1974. Danach folgte eine beeindruckende Liste von TV-Serien, darunter "Get Christie Love!

", "Ein Sheriff in New York", "Midnight Express" und viele weitere, die alle ihr vielfältiges Talent und ihre Flexibilität als Schauspielerin widerspiegelten.



In den persönlichen Worten der Familie Schedeens rief man die lebendige, humorvolle Frau, die viele Charaktere zum Leben erweckte, mit der einzigen, die all ihre kreative Energie war.

Im wirklichen Tod jedoch, bietet dieser, die über Tiere, Kunst und soziale Verantwortung, sehr unter den Fans und Publikum die notwendige, um ihr dauerhafte Autoherzschläge im Streben der Welt zu finden.



Durch ihre Rolle in "Alf" und ihre andere Arbeit bleibt Annie Schedeen als eine unschätzbare Figur in der Geschichte des amerikanischen Fernsehens verankert, die mit einem letzten, hellen Licht im Herzen der Menschen blitzt, die sie liebten und die Hoffnung das ihr Erbe bleibende Inspiration sein werd.





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