Anne Akrich's Struggle in "Kylian und das Buch meines Lebens"

Anne Akrich's life is a rollercoaster of ups and downs, filled with alcoholism, drug abuse, and strained relationships. She grapples with the success of her ex-husband Jean, who became a renowned author, and the challenges of being a single mother and ghostwriter.

Anne Akrich spielt in "Kylian und das Buch meines Lebens" mit den Erwartungen des Publikums und der Obsession mit Autofiktion . Anne Akrich: "Kylian und das Buch meines Lebens" ("Kylian"), übersetzt von Lena Riebl, Schöffling Verlag, 208 Seiten, 24,95 Euro Anne hat Probleme.

Und die löst sie mit einem Glas Champagner, einem zweiten und schließlich einem Wasserglas voll Wodka. Aktueller Anlass für diesen erhöhten Flüssigkeitsbedarf ist die Buchpräsentation ihres Ex-Mannes Jean, "Der Meistgelesene Autor Frankreichs, Der Autor mit drei Millionen verkauften Büchern oder Der Autor, der in fünfzig Sprachen übersetzt wurde.

" Mit genügend Alkohol intus kann Anne das relativ gelassen nehmen: Sie lächelt, drückt Jeans Hände, strahlt unerschütterliche Solidarität aus. Die beiden sind der Inbegriff des erfolgreich geschiedenen Paares. Ohne drei Liter Wein täglich schafft Anne ihre Realität allerdings nur schwer: auf der einen Seite Jean, dessen Karriere nach der Trennung in die literarische Stratosphäre abhob, auf der anderen sie, die zur "Söldnerin des Verlagswesens" wurde, zur Ghostwriterin, um sich und ihren sechsjährigen Sohn Gabriel über die Runden zu bringen.

"Holocaustüberlebender, Wissenschaftlerin, Theateragent, Rapper (... ) – ich war ein Tausendsassa auf dem Gebiet der Leben-die-es-wert-erzählt-zu-werden. (... ) Mit masochistischer Befriedigung nahm ich die groteskesten Projekte an: je absurder das Buch, desto größer der Vorschuss.

" Doch je mehr Auftragsarbeiten Anne erledigt, umso weniger Zeit hat sie für ihr eigenes literarisches Schaffen. Der Tiefpunkt ist das Angebot ihrer Agentin, einen Roman über einen Schäferhund zu schreiben, der die Krampfanfälle seiner elfjährigen Besitzerin vorhersagt, "aus der Hundeperspektive: Der Ruf der Wildnis – Epilepsie-Edition.

" Annes Reaktion darauf ist vorhersagbar: Alkohol, Pillen und verbale Wutausbrüche, die sich auch gegen ihren Sohn richten. Bis Lektor C. ihr eine Steilvorlage liefert: eine nicht autorisierte Romanbiografie über einen der größten Fußballstars unserer Zeit, Kylian Mbappé. Kein einfaches Unterfangen angesichts der Tatsache, dass man an Mbappé nicht herankommt, der seinen Namen, Torjubel und selbst kultige Sätze als geistiges Eigentum schützen ließ. Doch Anne ist klar: Dieses Projekt ist die sichere Chance auf einen literarischen Elfmeter.

Die Leserin aber fürchtet: Auch diesen könnte sie vergeben.

"Kylian und das Buch meines Lebens" liest sich zum Teil schmerzlich. Es ist hart, einer Figur bei Handlungen zuzusehen, die alle das Präfix "Selbst" tragen: Täuschung, Betrug, Auflösung. Und man fragt sich: Was davon ist real? Damit spekuliert Anne Akrich.

Zwar verleiht sie ihrer Protagonistin autobiografische Züge – selber Name, aufgewachsen in Frankreich und Tahiti, Essayistin und Drehbuchautorin, ein Sohn –, spielt aber auch mit der Sucht des Publikums nach Autofiktion: "Fiktion ist wertlos, wenn sie nicht in einer wahren Autobiografie verankert ist. (... ) Von sich selbst ausgehend von sich selbst zu berichten, ist die einzig akzeptable Romanform geworden.

" Das Buch ist gleichzeitig eine der schönsten Liebeserklärungen an ein Kind – umso mehr, als das Verhältnis von Mutter und Sohn schwierig ist. Immerhin waren Gabriels erste Worte an seine Mutter: "Ich ding dich um.

" Die Mutter bleibt ihrem Sohn in dem Beziehungsgestrüpp zwischen Frustration, Hilflosigkeit und Eifersucht auf den perfekten Vater Jean wenig schuldig: "Ich war eine miserable Mutter, ungeduldig, cholerisch, paranoid, ständig angespannt. " All das soll sich ändern, als Anne mit Gabriel nach Bondy reist, dem Vorort östlich von Paris, in dem Kylian Mbappé aufgewachsen ist. Dort soll Gabriel erleben, wie seine Mutter auf den Spuren seines Idols wandelt: "Mit dieser Mbappé-Biographie würde ich seine Bewunderung erlangen.

Die Überraschung in seinen sechsjährigen Augen. Endlich würde er mich als Superheldin sehen. Als die Mutter, die er sich immer gewünscht hatte.

" Wird Anne dieses Kunststück gelingen? Die Chancen stehen schlecht, zu oft kommen Alkohol und Psychopharmaka ins Spiel. Doch dann wird niemand Geringerer als Kylian eingewechselt, und der kann das Spiel vielleicht doch noch drehen.

"Kylian und das Buch meines Lebens" erzählt mit frechem Witz und rabenschwarzem Humor von den kleineren und größeren Katastrophen eines Frauenlebens zwischen Selbstbehauptung und Selbstdemontage. Das Resultat ist eindeutig: 1:0 für Anne Akrich





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