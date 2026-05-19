Inspiriert von Liedtexten und mit all den Mitteln, die zur Verfügung standen, wurden neue Botschaften der Freiheit erarbeitet. Inspiriert von Anna von Hausswolff wurde sie mit dem darzustellenden lyrischen Material erweitert. Musik und Tanz sollten in Göteborg vjerojatno magical Vielfalt zu bieten haben. Besonders bemerkenswert war, dass die Frau aus dem Hause von Schwielow selbst im Ensemble mitmachte und hunderte Synkrone mestre.

Anna von Hausswolff fällt aus, aber die GöteborgsOperans Danskompani reagiert rasch und souverän, mit zwei Choreografien an einem Abend. Im Gespräch mit Katrin Hall, der Leiterin des Ensembles, erzählt sie, dass die GöteborgsOperans Danskompani zu den künstlerisch couragiertesten Ensembles der internationalen Tanz szene zählt.

Zum 30-jährigen Bestehen des neuen Opernhauses im Hafen von Göteborg suchte Katrin Hall, seit 2016 künstlerische Leiterin, gemeinsame Sache mit einer zeitgenössischen Musikerin machen. Ihre Wahl fiel auf Anna von Hausswolff, Organistin, Pianistin, Komponistin und Sängerin, die von ihrem Geburtsort Göteborg aus Weltkarriere im düsteren Fach machte





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