Anna Viebrock verwandelt Mumok in ein labyrinthartiges Kunsterlebnis

Die Bühnenbildnerin Anna Viebrock gestaltet die Eröffnungsschau des Mumok mit einer begehbaren Installation, die Raum für Begegnung und Verweilen schafft.

Die deutsche Theater - und Opern- Bühnenbild nerin Anna Viebrock , bekannt für ihre Zusammenarbeit mit dem Schweizer Regisseur Christoph Marthaler, hat die Eröffnungsschau des Mumok (Museum moderner Kunst ) in Wien mit einer unkonventionellen Rauminstallation bereichert.

Ihre Arbeit zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus Enthusiasmus und Exzentrik aus, die den konventionellen Museumsraum in eine vibrierende, labyrinthartige Szenerie verwandelt. Viebrock, die seit den frühen 1980er-Jahren als Bühnen- und Kostümbildnerin tätig ist, hat durch ihre Arbeit mit Regisseuren wie Hans Neuenfels und Jossi Wieler sowie durch ihre langjährige Partnerschaft mit Christoph Marthaler einen unverwechselbaren Stil entwickelt. Ihre Bühnenbilder sind geprägt von einer ausgesuchten Tristesse, die sowohl Verzweiflung als auch Hoffnung widerspiegelt.

Sie erschafft Räume, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch eine starke emotionale Atmosphäre vermitteln. Im Mumok hat sie auf der Ebene null eine Installation geschaffen, die den ursprünglichen Grundraum kaum wiedererkennbar macht. Neue Wände, unerwartete Blickachsen, Türen, die ins Nichts führen, hohe Plateaus und enge Korridore laden die Besucher zu einer Entdeckungsreise ein. Man muss sich entscheiden, welchen Weg man nimmt, und wird so selbst zum Teil der Inszenierung.

Viebrock betont, dass es ihr nicht nur um eine Bühne für die Kunst geht, sondern vor allem um Räume für die Menschen. Die Besucher sollen verweilen, sich aufhalten und Pausen einlegen können. Dafür hat sie Sitzgelegenheiten wie Kirchenbänke, Wartebänke und Stühle platziert, die zum Innehalten einladen. Ihre Inspirationsquellen sind vielfältig und reichen von Flohmärkten bis hin zu alltäglichen Beobachtungen.

Sie sammelt Objekte, die eine Geschichte erzählen und oft eine gewisse Patina aufweisen. Allerdings warnt sie davor, dass die Patina nicht übertrieben wirken darf, da dies albern wäre. Ihre Karriere hat sich ständig erweitert: Vom Bühnenbild zur Regie, weiter zur Bildenden Kunst und zur Professur. Sie hat an der Wiener Akademie der bildenden Künste gelehrt und Wien dabei schätzen gelernt.

Allein in diesem Jahr wird sie drei Museumsprojekte realisieren, darunter im Dezember eine Ausstellung zur Wiener Wohnkultur der Zwischenkriegszeit im Museum für angewandte Kunst. Dieses Jahr betrachtet sie als eine Art Theater-Sabbatical, obwohl sie im Herbst wieder Theater machen wird. Ihre Arbeit im Mumok schließt direkt an ihre Bühnenerfahrungen an. Sie betont, dass es wichtig ist, Räume zu schaffen, die auch für die Darstellenden funktional sind, und nicht nur aus dem Zuschauerraum gut aussehen.

Diese Philosophie hat sie in Zusammenarbeit mit Christoph Marthaler entwickelt, der geschlossene Räume bevorzugt, die akustisch stimmen und eine vollkommene Atmosphäre bieten. Im Museum ist es ihr ein Anliegen, dass die Besucher nicht einfach schnell durchlaufen, sondern sich Zeit nehmen, um die Räume zu erfahren. Viele Menschen seien zu schnell wieder weg, was ihrer Meinung nach auch daran liegt, dass man sich nicht gerne an diesen Orten aufhält. Ihre Installation soll dem entgegenwirken.

Die Besucher werden zu Darstellern in einem Stück, das sie selbst inszenieren. Es ist eine Einladung, die Kunst nicht nur zu betrachten, sondern in ihr zu leben. Die Mumok-Eröffnungsschau, die noch mit rund 200 Werken aus der Sammlung des Hauses bestückt wird, ist ein Gesamtkunstwerk, das die Grenzen zwischen Theater und bildender Kunst verschwimmen lässt. Anna Viebrock hat mit ihrer Arbeit einmal mehr bewiesen, dass sie eine der innovativsten Bühnenbildnerinnen ihrer Generation ist.

Ihr Ansatz, Räume zu verzaubern und in Geschichten zu verwandeln, macht jeden ihrer Aufträge zu einem besonderen Erlebnis. Das Mumok wird durch ihre Handschrift zu einem Ort, an dem Kunst und Leben miteinander verschmelzen. Die Besucher werden herausgefordert, ihre gewohnten Sehgewohnheiten zu hinterfragen und neue Perspektiven zu entdecken. Viebrock selbst ist entspannt und voller Vorfreude auf die Reaktionen des Publikums.

Sie hofft, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, das Museum als einen lebendigen, einladenden Ort zu erleben, der zum Verweilen und Nachdenken anregt





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