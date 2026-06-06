Anna Neumayer: Vom Formtief zum Podest - Salzburgs Golf-Talent findet zurück zu Freude und Erfolg

Die junge Golferin Anna Neumayer überwand ein tiefes Motivationsloch durch eine zweimonatige Pause und ein Neuanfang mit den Basics. Heute spielt sie in den USA erfolgreich und blickt gelassener auf ihre Zukunft.

Salzburg s aufstrebendes Golf -Talent Anna Neumayer erlebte im vergangenen Herbst ein starkes Formtief , das sie zeitweise sogar an den Rand des Aufhörens brachte. Nach einer zweimonatigen Pause und dem bewussten Verzicht auf ihr Golf bag hat sie jedoch einen neuen Blickwinkel gewonnen und zeigt seitdem eine steile Aufwärtstrend.

Während ihr Bruder Lukas in der Tennis-Weltrangliste auf dem Vormarsch ist, tritt auch Anna Neumayer, die größte Golf-Hoffnung des Bundeslandes Salzburg, wieder voller Selbstvertrauen auf. Die 21-Jährige studiert und spielt derzeit an der University of Denver in den Vereinigten Staaten und konnte zuletzt bei zwei Turnieren in Folge auf dem Podest landen. Dieser Erfolg war jedoch nicht vorherzusehen, denn im Herbst durchlebte die Pongauerin die bislang schwierigste Phase ihrer jungen Karriere.

"Ich habe darüber nachgedacht, mit dem Golf aufzuhören. Es machte mir einfach keinen Spaß mehr", berichtet sie von ihren damaligen Motivationsproblemen. Gemeinsam mit ihrer Trainerin traf die junge Athletin die Entscheidung, das Golfbag für zwei Monate komplett beiseitezustellen.

"Ich habe meine Schläger nicht einmal angerührt, sondern nur Fitness Training absolviert. In dieser Zeit wurde mir klar, dass es auch andere Dinge im Leben gibt außer Golf und dass ich mir selbst viel zu viel Druck gemacht habe", erzählt Anna, die danach im Training wieder bei Null begann.

"Wir haben wirklich mit den Grundlagen neu angefangen und dadurch kehrte auch der Spaß zurück. Auf dem Platz bin ich jetzt viel befreiter.

" Diese neu gewonnene Gelassenheit resultiert unter anderem daraus, dass der Traum vom Profisport nicht mehr allgegenwärtig ist wie einst. "Ich nehme es, wie es kommt. Wenn ich gut spiele und sich Chancen ergeben, bin ich dafür offen. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, später in meinem Studienfach Marketing zu arbeiten", sagt Neumayer, die Mitte Juni vorerst nach Österreich zurückkehren wird und anschließend noch ein Jahr in Übersee verbringen möchte.

In Europa plant sie im Sommer die Teilnahme an einigen Turnieren, auf die sie sich bereits sehr freut: "Ich genieße zwar mein Leben in Colorado, aber ich freue mich jetzt auf die Heimat.

" Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten in mitgelieferten Nutzerbeiträgen; KMM behält sich das Recht vor, gesetzeswidrige oder anstößige Beiträge zu entfernen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Mit dieser neu gefundenen Balance und einer klaren Perspektive neben dem Sport blickt Anna Neumayer optimistisch in die Zukunft - sei es auf dem Golfplatz oder in ihrer möglichen beruflichen Laufbahn.

Ihre Geschichte zeigt, wie eine bewusste Auszeit und die Rückbesinnung auf die Grundlagen nicht nur sportliche Erfolge zurückbringen können, sondern auch eine gesündere Einstellung zum Leben fördern. Die junge Salzburgerin demonstriert damit, dass hinter jedem Athleten auch ein Mensch steht, der lernen muss, mit Druck umzugehen und die Freude an der Tätigkeit zu bewahren





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