Anna Meixner sichert Österreich WM-Klassenerhalt gegen Japan

Österreich bleibt in der Top-Division: Anna Meixner trifft im Playoff gegen Japan zur Goldminute. Das Team bleibt 2026 in Kanada.

Österreich muss in der Top-Division der Eishockey-Weltmeisterschaft weiter spielen. Kapitänin Anna Meixner erzielte das Goldtor zur 2:1-Führung in der Overtime.

Meixner entscheidet Relegation gegen Japan

Das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt fand am Freitag in Herning statt. Österreich setzte sich gegen Japan mit 2:1 nach Verlängerung durch. Der Endstand lautet 2:1 bei 0:0, 1:0 und 0:1 in den Dritteln. Anna Meixner traf nach 70 Sekunden der Overtime im Powerplay entscheidend. Die Salzburgerin hatte zuvor schon Österreichs Führung in der 21. Minute erzielt. Japan gelang der Ausgleich rund zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Also read Angriffe auf Österreich – Regierung spricht Warnung aus

Entscheidende Szene und torhüterische Stärke

Meixner beschrieb den entscheidenden Schuss hinterher als Glückstreffer bei schlechter Ausführung. Sie sagte im ORF-Interview nach dem Spiel, dass sie einen Beruhigungsschnaps brauche. Bei der Einstandsszene traf sie den Puck nicht voll, dieser landete jedoch im Tor. Davor leistete das Team Schwerstarbeit im defensiven Bereich. Die seit 2019 in der A-Gruppe spielenden Japanerinnen brachten die ersten Schüsse aufs Tor. Sie waren am Eis flinker und nutzten das erste Powerplay. Torfrau Selma Luggin lieferte eine starke Vorstellung ab. Sie hatte bei einem Stangentreffer Glück und ließen sich in Unterzahl nicht bezwingen.

Advertisement

Aufholjagd und strategische Umstellung

Das erste Drittel endete mit einer Strafe gegen Japan. Österreich setzte sich nach der Pause sofort mit 1:0 in Führung. Anna Meixner verwertete nach 36 Sekunden per One-Timer. Die bei Brynäs IF engagierte Kapitänin hatte eine weitere Chance auf das 2:0. Japan kam Mitte des Drittels wieder auf. Selma Luggin stand öfter als ihr lieb war im Mittelpunkt. Österreich war bis zur 51. Minute auf Kurs, ehe Japan den Ausgleich schaffte. Akane Shiga lenkte den Puck ins österreichische Tor. Selma Luggin war mit dem 24. Schuss erstmals bezwungen. Österreich wankte in der Folge. Eineinhalb Minuten vor dem Ende musste eine Japanerin vom Eis. Gleich zu Beginn der Overtime musste eine weitere Japanerin auf die Strafbank. Im 5 gegen 4 zog Anna Meixner entscheidend ab. Eine Challenge der Japaner blieb erfolglos.

Coach und Spielerinnen loben Siegermentalität

ÖEHV-Headcoach Alexander Bröms fühlte eine große Erleichterung. Er betonte, dass das Team gezeigt habe, dass es hier ist, um zu bleiben. Er erwähnte, dass es nicht leicht geworden sei, das aber gut über die Bühne gegangen sei. Sein Team habe eine Siegermentalität gefunden. Stürmerin Theresa Schafzahl sagte, dass das Team sich bei der WM gut präsentiert habe. Sie meinten, dass man mit den Top-Ländern mitspielen könne. Als Belohnung darf Österreich auch im kommenden Jahr zur A-WM fahren. Diese findet in Kanada statt. Es ist das Mutterland des Eishockeys. Theresa Schafzahl meinte, es sei wahnsinnig wichtig, dies nicht nur einmal gesehen zu haben. Es gehe darum, Frauen-Eishockey in Österreich auf ein höheres Niveau zu heben.