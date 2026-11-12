Anleitung für klassischen Nussstrudel mit frischer Zitronennote

Dieser klassische Nussstrudel überzeugt durch eine frische Geschmacksnote dank Zitronensaft und eine cremige Füllung. Entdecken Sie die genaue Rezeptur für Teig und Nussmasse.

Die Zubereitung eines klassischen Nussstrudel s gewinnt durch eine gezielte aromatische Akzentuierung an Frische. Ein kleiner Schuss Zitronensaft oder eine Prise abgeriebene Zitronenschale in der Nussfüllung sorgt für eine frische Geschmacksnote, die die Süße der Füllung elegant ausbalanciert. Diese Technik hebt das traditionelle Rezept auf ein neues Geschmacksniveau.

Zubereitung des Germteigs

Der Teig bildet das Fundament des Strudels und wird aus einer sorgfältig abgewogenen Menge an Zutaten hergestellt. Zuerst löst man die Germ in der Hälfte der Milch auf. Dieses Gemisch wird anschließend mit dem Weizenmehl, einer Prise Salz, der Butter, dem Kristallzucker, dem Dotter und der restlichen Milch zu einem glatten Teig verknetet. Bei Bedarf fügt man noch etwas mehr Mehl hinzu, um die optimale Konsistenz zu erreichen.

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Anleitung für die Nussfüllung

Parallel zur Teigruhe wird die Nussfüllung zubereitet, um eine harmonische Struktur zu gewährleisten. Die 150 ml Milch werden in einem Topf mit dem Kristallzucker aufgekocht. Anschließend rührt man die geriebenen Nüsse und den Honig gut ein. Die Mischung lässt man kurz stehen, damit die Aromen ziehen können.

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Formen und Backen des Strudels

Ist der Germteig aufgegangen, rollt man ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche 1 cm dick aus. Mit der vorbereiteten Nussmasse befüllt, wird der Strudel sorgfältig einrollt. Das verquirlte Ei dient als Eiweiß, mit dem die Oberfläche bestrichen wird. Bei 180° C (Ober-/Unterhitze) im vorgeheizten Backrohr backt der Strudel etwa 35 Minuten lang, bis er goldbraun ist.