Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat Anklage gegen einen 35-Jährigen in Rechnitz erhoben. Er soll seine Katze brutál getötet haben und wird nun in einer forensischen Einrichtung untergebracht.

Die burgenländische Justiz muss sich mit einem besonders brutalen Fall von mutmaßlicher Tierquälerei auseinandersetzen. Ein 35-jähriger Mann aus Rechnitz im Bezirk Oberwart wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt erhoben, nachdem der Mann beschuldigt wurde, seine eigene Katze mit einer Rohrzange erschlagen zu haben. Dies bestätigt eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA.

Details zum Tathergang in Oberwart

Die mutmaßliche Tat ereignete sich Mitte September in der Gemeinde Rechnitz. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, das Tier zunächst schwer zu misshandeln, bevor er es tötete. Anschließend soll er versucht haben, der toten Katze mit einem Spaten den Kopf abzutrennen. Die grausame Handlung hat der Beschuldigte eigenhändig mit Fotos und Videos dokumentiert. Schließlich barg er das tote Tier auf einem Misthaufen in seinem eigenen Garten.

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Stellungnahme und Verteidigung des Täters

Als Grund für sein extremes Vorgehen gab der Mann bei der Polizei an, dass ihn die Katze gekratzt habe. Dieser Vorwand steht in keinem Verhältnis zur Brutalität der Tat, bei der er das Tier mit einer Rohrzange erschlagen haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig war. Dennoch sieht die Behörde ein erhebliches Risiko für die Öffentlichkeit und die Sicherheit des Tieres.

Strafrechtliche Konsequenzen und Unterbringung

Neben der Anklageerhebung wegen Tierquälerei beantragte die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Die Begründung für diesen Schritt liegt in der Einschätzung, dass die Gefahr weiterer Straftaten bestehe. Der 35-Jährige befand sich im September zunächst in Untersuchungshaft. Nach rund zehn Tagen wurde er jedoch wieder entlassen, da die sofortige Einweisung in eine forensische Einrichtung noch nicht verfügt war.

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Weiterer Verfahrensablauf

Der genaue Termin, an dem sich der Mann vor Gericht verantworten muss, ist noch nicht festgelegt. Die Justiz in Burgenland prüft derzeit die weiteren Schritte im Strafverfahren. Die Dokumentation der Tat durch Fotos und Videos wird voraussichtlich eine zentrale Rolle in der Beweisaufnahme spielen. Der Fall wirft erneut Fragen zur Durchsetzung von Tierschutzgesetzen in Österreich auf, insbesondere bei schweren Vergehen.

Die Aufklärung des Falls zeigt, wie wichtig die schnelle Intervention von Behörden und Tierschutzorganisationen ist. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wird den Fall streng verfolgen und hoffen, dass die forensische Therapie den Beschuldigten von weiteren Taten abhalten kann. Die Öffentlichkeit bleibt über die weiteren Entwicklungen im Auge. Der Fall bleibt ein trauriges Beispiel für die Notwendigkeit strikter Rechtsdurchsetzung.