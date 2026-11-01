Anke Noack: So richte man Speisen optisch ansprechend an

Anke Noack zeigt mit Kürbissuppe, wie Hobbyköche Gerichte durch einfache Tricks optisch aufwerten. Tipps aus dem Buch Style your dish für schöne Mahlzeiten.

Im Wiener Bezirk neunten befindet sich im Lokal Mittendrin der VinziRast eine Szene, die den Alltag der Küche auflockert. Anke Noack richtet dort eine Kürbissuppe an, die weit mehr ist als das übliche Herbstgericht. In der Mitte thront eine kugelrunde Burrata, umgeben von Kürbisröschen, karamellisierten Kürbiskernen und Rote-Rüben-Sprossen. Diese kocht sie nicht nur zu Hause, sondern trat hier bereits als Gastköchin bei einem Slow Food Event in Erscheinung.

Visuelle Verfeinerung für Laien

Noack hat sich gemeinsam mit Anna Pribyl auf eine einfache, aber schöne Küche spezialisiert. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Style your dish und bietet explizit Tipps für Laien und Hobbyköchinnen. Das Ziel ist es, Speisen so zu verfeinern, dass sie optisch einiges hermachen. Noack betont, dass man, sobald man einmal damit anfange, nicht mehr aufhören könne. Für einen Termin mit der Presse am Sonntag brachte sie eine kleine Auswahl aus ihrem privaten Fundus mit, um diese Technik zu demonstrieren.

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In den Schälchen finden sich Zutaten, die man leicht beschaffen kann, wie frittierte Kichererbsen, die man im Supermarkt kaufen kann. Hinzu kommen karamellisierte Kürbiskerne, diverse Sprossen, Chili- und Kräuteröle, Reispapier sowie gefaltetes und mariniertes Gemüse. Auch Saaten und Nüsse gehören zu ihren Werkzeugen. Mit diesen Elementen lässt sich das Erscheinungsbild von Speisen grundlegend verändern, ohne aufwendige Profi-Küchen zu benötigen.

Hintergrund der Autorin und ihr Weg

Anke Noack ist eigentlich Juristin, hat lange in der Filmbranche gearbeitet und ist Inhaberin einer Innovationsagentur. Ihre Aussage, dass sie Dinge selbst mache, wenn etwas fehle, führte zu ihrem ersten Buch Der perfekte Teller, erschienen beim Christian Verlag. Mit Mitte dreißig war sie privat länger in London und ging dort ihrer Leidenschaft, dem Kochen, nach. Sie lernte unter anderem bei Gordon Ramsay und arbeitete zeitweise in Sternerestaurants.

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In diesen hochwertigen Küchen entwickelte sie eine Faszination für das Anrichten. Sie beobachtete fasziniert, wie die Köche ein Gericht bei der Fertigstellung Schritt für Schritt zu etwas Besonderem machten. Als sie nach Literatur zu diesem Thema suchte, stellte sie fest, dass es keines gab. Es gab tausende Bücher zur veganen Küche und unzählige zur mediterranen Küche, aber nichts专 zum Anrichten, weshalb sie sich entschloss, selbst eines zu schreiben.

Der Verlag sah damals keine Zielgruppe, doch das Buch wurde drei Jahre lang dessen bestverkauftes Werk. Es richtete sich jedoch eher an Profis oder ambitionierte Hobbyköche. Noacks Schwester fand das Buch zwar schön und gut, empfand es aber als zu kompliziert. Dieses Feedback nahm Noack ernst und machte sich gemeinsam mit Anna Pribyl an das nächste Projekt. Pribyl ist Inhaberin einer Werbeagentur und kümmerte sich bei dem Projekt um die Gestaltung des Buches Style your dish.

Praktische Tipps und ästhetische Prinzipien

Im neuen Werk zeigt Noack einfache Möglichkeiten, wie man Speisen optisch aufwerten kann. Sie erklärt, wie man sie mit wenigen Tricks toll aussehen lässt, wobei der Geschmack selbstverständlich klar im Vordergrund stehe. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass Essen, das gut aussieht, uns auch besser schmeckt. Während sie die zweite Variante der Kürbissuppe anrichtet, demonstriert sie dies an einem konkreten Beispiel. Dazu hat sie ein kleines Schiffchen aus Reispapier gemacht, indem es in heißes Wasser getaucht und anschließend zum Trocknen in einen Dessert-Ring gelegt wurde, damit es die Form eines Bootes bekommt.

Noack schüttet Hokkaido-Kürbissuppe auf einen Teller, da man diesen Kürbis nicht schälen muss. In die Mitte kommt etwas Kürbispüree, damit das Ganze nicht versinkt. Darauf setzt sie das Reispapier-Schiffchen, in dem geröstete Kürbisspalten landen, die in hellem und schwarzem Sesam gewendet wurden. Eine Pipette mit Chiliöl wird dazugesteckt, um etwas Spielerisches hinzuzufügen, denn die gibt es im Ein-Euro-Shop. Danach kommen noch ein paar Kräuter dazu, und fertig ist die nächste Version.

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Weitere Tricks ermöglichen es, viel mit wenig Aufwand zu erreichen. In die Höhe arbeiten ist dabei ein wichtiges Prinzip, wie hier am Beispiel der Anordnung sichtbar wird. Auch Kontraste in Optik und Textur oder das Arbeiten mit ungeraden Zahlen sind effektive Mittel. Deshalb kommt bei der dritten Suppe mithilfe eines Dressier-Sacks eine ungerade Zahl an Schmand-Tupfern auf einen Brot-Chip. Außerdem fügt Noack eine Kugel aus frittiertem Lauch hinzu, die für den Crunch sorgt.

Es braucht ja nicht nur das Auge einen Kontrast, auch der Gaumen profitiert von dieser Vielseitigkeit. Generell kann man sich auch an Geometrie orientieren, etwa indem man nur einen Halbkreis des Tellers belegt. Alternativ arbeitet man mit Asymmetrie, was Noack mit der Einrichtung einer Wohnung vergleicht. Man stellt ja auch nicht alle Möbel in ein Eck, um eine harmonische Atmosphäre zu schaffen. Seit sie damit begonnen hat, Speisen optisch aufzuwerten, kann sie gar nicht mehr aufhören und kommen laufend neue Ideen dazu.

Die Faszination für das visuelle Präsentieren hat ihren Alltag grundlegend verändert. Einen Topf einfach in die Mitte des Tisches zu stellen, würde sie heute nicht mehr übers Herz bringen. Stattdessen sucht sie nach Wegen, selbst einfache Gerichte wie eine Kürbissuppe in ein visuelles Erlebnis zu verwandeln. Diese Herangehensweise zeigt, dass Kochen nicht nur ein Akt des Ernähruns, sondern auch ein künstlerisches Ausdrucksmittel ist. Mit den richtigen Komponenten und einem Auge für Details lässt sich jedes Menü aufwerten.