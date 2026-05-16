Anja Windl verurteilt zu acht Monaten wegen Klimawandel und Richter-Streit

Anja Windl, eine Klimakritikerin, erhielt mehrere Ordnungseinweisungen während eines Prozesses und musste schließlich acht Monate befristet verurteilt werden wegen Straßenblockaden und Schmieraktionen. Die Richterin beschuldigte sie jedoch, sich von den proceedings fühlte, während die Staatsanwaltschaft ihr Veröffentlichungen für strafrechtliche Aktion aufforderte. Einer der Hauptrichterin beklagte sich auf Instagram über die mangelnde Respekt vor den rulings und sie selbst ein häusliches Verfahren drohte.

Klima-Aktivistin Anja Windl (29) erlebte eine entscheidende Schlichtung in einem Wiener Gericht. Sie erhielt mehrere Schiedsrichterbeschwerden und durfte einen Appell für den Umweltschutz im Saal halten, während sie wegen Straßenblockaden und Schmiergewintern nicht rechtskräftig in acht Monate befristet verurteilt wurde.

Windl beklagte sich auf Instagram über die Hauptrichterin und ihre wiederholte Rechtfertigung. Auch die Richterin empfand Windl als unbedeutend, was vom Prozess entfernt wurde. Die Aktivistin postete, sie habe bereits über 50 Mal vor Gericht gestanden und weitere Verfahren drohte aufgrund ihrer Aktivitäten auf Social Media. Die Staatsanwaltschaft sah ihre Veröffentlichungen als eine Aufforderung zur strafrechtlichen Handlung.

Ein Bürgprozesstermin könnte demnächst fixiert werden, und Anja Windl könnte bald wieder vor Gericht stehen





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