Anja Windl nimmt Richterin auf Insta bei

Anja Windl, Klimaschützerin und Aktivistin, hat auf Instagram mehrere Postings veröffentlicht, in denen sie die Richterin im Prozess 'Klimakleber' abrechnet. Sie hatte Windl vorgepflogen, sich von dem Verfahren unbeeindruckt gezeigt zu haben und sie mehrfach zurechtgewiesen zu haben.

Füße runter, Schreibverbot: Aktivistin Anja Windl war vom "Klimakleber"-Prozess am Landl mehr als genervt, auf Insta rechnet sie mit der Richterin ab. Diese Woche hatte "Klima Shakira" alias Anja Windl ihren großen Auftritt am Wiener Landesgericht.

Der Start verlief holprig, gleich zu Beginn fing sie sich einen Rüffel der Richterin ein, weil sie auf der Anklagebank chillte.

"Füße runter, wir sind hier vor Gericht", so die Richterin erbost. Sie erwarte sich Respekt. Windl wurde später wegen Straßenblockaden und Schmieraktionen nicht rechtskräftig zu acht Monaten bedingt verurteilt. Auf Instagram rechnet "Klima Shakira" nun in mehreren Postings mit der Richterin ab.

Diese hatte gemeint, Windl habe sich von dem Verfahren "unbeeindruckt gezeigt" und die Deutsche mehrmals zurechtgewiesen





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