Der Verein ANIMAL SPIRIT bittet um Unterstützung für seine drei Gnadenhöfe in Nieder- und Oberösterreich. Spezielle Wünsche und erhöhte Winterkosten stehen im Fokus.

Der Tierschutz verein ANIMAL SPIRIT initiiert eine spezielle Spendenaktion für die Weihnachtszeit. Der Fokus liegt dabei auf der Unterstützung von drei Gnadenhöfe n in den Bundesländern Nieder- und Oberösterreich. Das Ziel dieser Kampagne ist es, die Lebensqualität der dort untergebrachten Tiere deutlich zu verbessern und ihnen besondere Geschenke zu bescheren.

Kernziele und Mechanismus der Aktion

ANIMAL SPIRIT richtet einen direkten Appell an die öffentliche Unterstützung, um die konkreten Bedürfnisse der tierischen Bewohner zu decken. Viele der Tiere haben schwere Schicksale hinter sich gebracht. Sie waren Zwangsbedingungen ausgesetzt, litten unter Vernachlässigung oder befanden sich in unzureichenden Haltungsanlagen. Der Verein bietet diesen Tieren nun einen sicheren Hafen, an dem sie ein langes Leben in Freiheit und ohne Angst verbringen können.

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Die Aktion zielt darauf ab, konkrete materielle Bedürfnisse zu erfüllen, die über die Grundversorgung hinausgehen. Durch die Sammlung von Spenden können die Gnadenhöfe spezifische Artikel erwerben, die dem Wohlbefinden der Tiere direkt dienen. Dabei stehen sowohl Komfortgegenstände als auch notwendige Infrastruktur im Vordergrund.

Erfahrungen der Tiere und Stakeholder-Positionen

Die im Verein untergebrachten Tiere haben lange auf diesen Moment gewartet. Die Erfahrung von Angst und unsicheren Lebensumständen prägt ihren Alltag noch heute, weshalb der Frieden auf den Gnadenhöfen von enormer Bedeutung ist. ANIMAL SPIRIT betont die Verantwortung gegenüber diesen Schützlingen, denen nun eine Rückzugszone geboten wird. Die Position des Vereins ist klar: Sie agieren als letzte Anlaufstelle für Tiere in Notlagen.

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Dabei setzt der Verein auf Transparenz und direkte Hilfe. Die Stakeholder, also die Spender und Besucher, erhalten die Möglichkeit, einen unmittelbaren positiven Einfluss auf die Situation der Tiere zu nehmen. Der Verein kommuniziert offen über die Bedürfnisse der Tiere, um das Bewusstsein für deren Leidensgeschichte zu schärfen und gleichzeitig konkrete Handlungsmaßnahmen anzubieten.

Aktuelle Wünsche und finanzielle Herausforderungen

Die Liste der Weihnachtswünsche ist sehr divers und deckt verschiedene Bereiche ab. Wärmende Winterdecken in den jeweils passenden Größen sind ein zentrales Anliegen, um den Tieren Komfort zu bieten. Für Ziegen steht eine neue Kratzbürste auf der Wunschliste, was der natürlichen Bewegung und Gesundheit dient. Auch robuste Heusäcke werden explizit genannt, da sie die Versorgung mit Futter erleichtern.

Neben diesen spezifischen Artikeln steigen die laufenden Kosten im Winter erheblich an. Die Inflation und externe Faktoren beeinflussen die Budgetplanung des Vereins stark. ANIMAL SPIRIT muss kontinuierlich in die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere investieren, um eine qualifizierte Betreuung zu gewährleisten.

Finanzielle Auswirkungen und konkrete nächsten Schritte

Die tierärztliche Betreuung stellt einen festen Posten im Haushalt dar. Regelmäßige Checks und Behandlungen sind unverzichtbar, um die Gesundheit der geschwächten Tiere zu sichern. Zudem fallen Kosten für den Hufschmied an, der die Hufe der Tiere pflegt und vor Schäden bewahrt. Die Instandhaltung der Ställe und Gehegen erfordert ständige Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel, da die Gebäude den Witterungsbedingungen standhalten müssen.

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Eine besondere Herausforderung stellt derzeit die Futterbeschaffung dar. Die Heukosten sind in diesem Jahr aufgrund der extremen Trockenheit stark angestiegen. Das weniger verfügbare Heu führt zu höheren Preisen auf dem Markt. Der Verein braucht daher zusätzliche Mengen an Heu, um sicherzustellen, dass alle Tiere ausreichend versorgt sind. Ohne diese Mittel wäre die Grundversorgung gefährdet.

Interessierte Bürger, die ANIMAL SPIRIT unterstützen möchten, finden alle relevanten Informationen auf der offiziellen Weihnachtsseite des Vereins. Das Motto "Ein Herz für unsere Schützlinge" fasst die Initiative zusammen. Spendenmöglichkeiten sind dort detailliert aufgeführt.

Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung besteht die Möglichkeit, die Gnadenhöfe persönlich zu besuchen. Wer die Tiere kennenlernen und vor Ort einen Eindruck von der Arbeit des Vereins gewinnen möchte, sollte sich telefonisch anmelden. Die direkte Begegnung soll das Verständnis für die Aufgabe des Tierschutzes stärken und langfristige Unterstützung fördern.