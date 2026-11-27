Manuel Nezers Ehe mit Anika Neuer ist vorerst beendet. Die 26-Jährige teilt emotionale Botschaften nach der Trennung, kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes.

Anika Neuer hat öffentlich Stellung zu ihrer Trennung vom deutschen Nationaltorhüter Manuel Neuer bezogen. Die 26-jährige ehemalige Influencerin nutzte ihre Instagram-Kanäle, um ihre aktuelle emotionale Verfassung mitzuteilen. Ein geteiltes Video wirft einen direkten Blick auf die schwierige Situation, in der sie sich gerade befindet.

Emotionale Botschaften auf Instagram

Anika Neuer beschreibt ihren aktuellen Zustand als erschöpflich und überfordert. In einem persönlichen Text schreibt sie, dass ihre Welt gerade zusammenbricht. Sie fühle sich emotional leer und trage eine immense Last. Zusätzlich betont sie ihr Gefühl der Isolation, selbst wenn sie sich in Gesellschaft befindet. Mit dem Satz: Ich kämpfe mehr, als andere sehen, drückt sie ihre innere Auseinandersetzung aus.

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Ein weiterer Teil ihrer Veröffentlichung zeigt ein Reel eines anderen Nutzers, das sich mit dem Thema Untreue befasst. Der englischsprachige Clip enthält den Satz: Es ist nicht beschämend, die Frau zu sein, die betrogen wurde. Beschämend ist es, ein Mann zu sein, der seine Familie zerstört. Dieses Zitat wird von vielen Beobachtern als direkter Bezug auf die aktuelle Krise interpretiert.

Trennung kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes

Der Zeitpunkt der Trennung fällt für die Familie besonders hart aus. Erst Ende August 2026 wurde das zweite gemeinsame Kind von Anika und Manuel Neuer geboren. Der ältere Sohn Luca kam bereits im März 2024 zur Welt. Laut Berichten der Zeitung Bild soll Manuel Neuer seiner Frau jedoch nur wenige Tage nach der Geburt mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht fortsetzen möchte.

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Zusätzlich berichten Quellen aus dem Umfeld des Torhüters von einer neuen Beziehung. Eine 23-jährige Physiotherapeutin des FC Bayern soll seit Monaten eine Affäre mit dem Fußballstar haben. Anika Neuer soll von dieser Bekanntschaft gewusst haben, was die Spannung in der Trennungssituation weiter erhöht. Die Details rund um die Affäre werden aktuell intensiv diskutiert.

Wohnsituation und Rolle des Vaters

Wie die Zeitschrift Bunte berichtet, ist der 40-jährige Manuel Neuer mittlerweile aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen. Anika Neuer bleibt vorerst mit ihren beiden Kindern im Haushalt zurück. Sie sucht aktuell nach einem neuen Zuhause in Grünwald bei München, um näher an ihren Freundinnen zu sein und einen sicheren Rahmen für ihre Söhne zu schaffen.

Trotz der Trennung hält Manuel Neuer engen Kontakt zu seinen Kindern. Er soll regelmäßig seinen älteren Sohn Luca in die Kinderbetreuung bringen und bleibt somit im Alltag seiner Söhne präsent. Der Kapitän der Münchner hat sich zu den aktuellen Berichten über die Trennung und die Affäre bislang nicht öffentlich geäußert. Die Familie und ihre Umgebung halten die Angelegenheit derzeit privat.