Angst um Kinder: Raser gefährden Familien am Pfingstrosenweg

Anwohner am Pfingstrosenweg in Wien fordern Maßnahmen gegen Raser, die mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet fahren und die Sicherheit der Kinder gefährden. Trotz Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h werden Geschwindigkeiten bis zu 96 km/h gemessen. Die Anwohner fordern Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und mehr Polizeipräsenz.

Sabine, Anja und Kathrin (v.li.) leben mit ihren Familien am Pfingstrosenweg – doch entspannt ist der Alltag hier schon lange nicht mehr. Die Gegend rund um den Pfingstrosenweg wirkt paradiesisch, doch jene Autofahrer, die das pittoreske Bild trüben, sind ein großes Problem. Seit über acht Jahren wohnen Sabine, Anja und Kathrin in dem Grätzl am Rande der Donaustadt. Seitdem plagt die jungen Mütter vor allem ein Problem: die Raser .

Autofahrer nutzen den Pfingstrosenweg als Durchzugsroute, um eine Parallelstraße mit zahlreichen Rechtskommenden zu umfahren, und achten dabei nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Ein von Anrainern selbst aufgestelltes Gerät soll sogar bis zu 96 km/h gemessen haben. Sabine berichtet: 'Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich solche Situationen sehe, es ist mir kaum möglich, mich mit meinem Sohn sicher zu Fuß zu bewegen. Gerade mit einem Kleinkind, das die Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht einschätzen kann, ist die Situation unzumutbar.' Anja geht es ähnlich. Sobald sie das Haus verlässt, drückt sie die Hand ihrer Kinder fest, lässt sie keine Sekunde aus den Augen: 'Ich mache mir Sorgen, nur ein Schritt zur Seite kann zur großen Gefahr werden. Wenn mein Kind mit dem Rad oder Laufrad unterwegs ist, bleiben wir alle paar Sekunden stehen und ich halte sie fest, weil ich solche Angst habe.' Kathrin erinnert sich: 'Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen und ein Auto ist so schnell an mir vorbeigerast, dass ich nur knapp nicht zusammengeführt wurde. Da ist sehr viel Aggression im Spiel. Ich habe teilweise schon Angst, mit den Kindern ins Auto einzusteigen.' Die jungen Mütter erzählen, dass die Raser so schnell unterwegs sind, dass man sie kaum erkennt. Anja berichtet: 'Als ein Motorrad vor dem Fenster vorbeifuhr, meinte meine Mama nur 'was war das eigentlich?''. Die Bewohner möchten auch neue Autos nicht mehr draußen stehen lassen – aus Sorge, dass Raser sie touchieren könnten. Anja erzählt: 'Als ich noch keine Kinder hatte, hat es mich einfach nur geärgert. Ich war dann auch etwas fahrlässig, habe mich provokant auf die Straße gestellt und mich bemerkbar gemacht. Heute, mit den Kindern, hab’ ich einfach nur Angst. Immer, wenn wir rausgehen. Vor allem vor Situationen, in denen die Leute ihr Lenkrad verreißen, weil sie so schnell fahren und wir am Straßenrand stehen.' Die verzweifelten Anrainer wandten sich bereits an den Bezirk, als Lösung wurde ein Parkstreifen gezogen. Abhilfe hat dieser jedoch laut den Betroffenen keine gebracht: 'Eher das Gegenteil ist der Fall', so Anja. 'Sie fahren genauso schnell, aber jetzt noch näher an den Häusern.' Für die Zukunft wünschen sich die geplagten Mamas eine Verkehrsberuhigung – ob mit Bodenschwellen, mehr Polizeipräsenz oder besserer Ausschilderung der 30er Zone. Bezirkschef Ernst Nevrivy (SP) betont: 'Es ist mir wichtig, dass wir hier zu einer Lösung kommen.' Man habe auf Wunsch der Anrainer die zuständige Verkehrsbehörde ersucht, geeignete Maßnahmen umzusetzen. Von einer Einbahn hält Nevrivy wenig, dort werde erfahrungsgemäß noch schneller gefahren. Die Einrichtung eines Parkstreifens sollte Abhilfe schaffen, da dieser die Fahrbahnbreite reduzieren und dadurch auch die Geschwindigkeiten drosseln sollte. Sollte dies nichts an der Situation ändern, werde man die MA 46 um erneute Prüfung von Lösungsmöglichkeiten ersuchen. Nevrivy ergänzt: 'Am effektivsten wäre wahrscheinlich erhöhte Kontrollen durch die Polizei in dem Gebiet, aber diese weisen regelmäßig auf die Personalknappheit hin.' Die Anrainer fordern Maßnahmen, um die Sicherheit ihrer Kinder und ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten





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