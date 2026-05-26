Angriffe auf Ebola-Behandlungszentren in Kongo: Spannungen und Proteste

Nach mehreren Angriffen auf Ebola-Behandlungszentren im Osten der Demokratischen Republik Kongo wächst die Sorge der Behörden vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus. Angehörige stürmten Kliniken, Behandlungszelte wurden angezündet und mutmaßlich Infizierte flohen. Die Lage im Ebola-Ausbruchsgebiet im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich weiter zu.

Nach mehreren Angriffe n auf Ebola -Behandlungszentren im Osten der Demokratischen Republik Kongo wächst die Sorge der Behörden vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus. Angehörige stürmten Kliniken, Behandlungszelte wurden angezündet und mutmaßlich Infizierte flohen.

Die Lage im Ebola-Ausbruchsgebiet im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich weiter zu. Innerhalb weniger Tage wurden mehrere Behandlungseinrichtungen attackiert, nachdem Angehörige die Herausgabe von Leichen gefordert hatten. Gesundheitsbehörden und Hilfsorganisationen warnen vor einer dramatischen Verschärfung der Situation. Wie Richard Lokudu, Direktor des Allgemeinen Referenzkrankenhauses von Mongbwalu, der Nachrichtenagentur AP sagte, hätten Unbekannte am Freitagabend ein Behandlungszelt der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Brand gesetzt.

In dem Zelt wurden bestätigte und mutmaßliche Ebola-Fälle behandelt. Nach dem Angriff seien 18 Menschen mit Verdacht auf eine Ebola-Infektion aus der Einrichtung geflohen und seither nicht mehr auffindbar, erklärte Lokudu. Mongbwalu liegt im Zentrum des aktuellen Ausbruchs der seltenen Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus. Bereits wenige Tage zuvor war in der Stadt Rwampara ein weiteres Behandlungszentrum niedergebrannt worden.

Vorausgegangen war auch dort ein Streit um die Herausgabe eines Leichnams. Am Sonntagabend eskalierte die Situation erneut: Laut Lokudu stürmten aufgebrachte junge Männer das Krankenhaus in Mongbwalu und verlangten die Leichen zweier Angehöriger. Dabei seien auch Schüsse gefallen. Mitarbeiter und Patienten mussten in Sicherheit bringen.

Die Spannungen entzünden sich vor allem an den strengen Vorschriften für Ebola-Bestattungen. Leichen von Ebola-Opfern gelten als hoch ansteckend. Traditionelle Waschungen und Begräbnisrituale bergen daher ein erhebliches Risiko für weitere Infektionen. Die kongolesischen Behörden ordneten deshalb an, dass mutmaßliche Ebola-Opfer möglichst nur unter behördlicher Aufsicht bestattet werden dürfen.

Diese Maßnahmen stoßen jedoch vielerorts auf Widerstand in der Bevölkerung. Auch in Bunia, einer weiteren Stadt im Ausbruchsgebiet, fand am Samstag eine Ebola-Bestattung unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Spannungen zwischen medizinischem Personal und Anwohnern gelten dort als besonders groß. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, untersagten die Behörden in der Region zuletzt Totenwachen sowie größere Versammlungen mit mehr als 50 Personen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte das Risiko einer nationalen Ausbreitung zuletzt als ‘sehr hoch’ ein. Das Risiko einer weltweiten Verbreitung bleibe laut WHO derzeit jedoch gering. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte am Freitag, bislang seien 82 Ebola-Infektionen und sieben Todesfälle bestätigt worden. Zugleich warnte er: ‘Aber wir wissen, dass die Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo viel größer ist.





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