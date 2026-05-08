Angriff auf US-Schiff: Weltwirtschaft steht vor Nadelöhr

Der Krieg zwischen den USA und dem Iran steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Experten warnen vor einer Eskalation, die durch einen einzelnen Treffer ausgelöst werden könnte. Die Waffenruhe hält sich überraschend stabil, doch die Lage ist extrem fragil.

Die Weltwirtschaft steht vor einem Nadelöhr: Der Krieg zwischen den USA und dem Iran , der seit Jahren andauert, befindet sich in einer heiklen Zwischenphase. Während offiziell eine Waffenruhe gilt, kam es in der Nacht auf Freitag erneut zu Angriffen.

Experten warnen vor einer hochgefährlichen Dynamik, da ein einzelner Treffer die Lage völlig außer Kontrolle geraten lassen könnte. Der österreichische Politologe Klemens Fischer von der Universität zu Köln zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Lage. Zwar hält die Waffenruhe bislang überraschend stabil, dennoch sei die Situation extrem fragil.

"Ein Glückstreffer könnte die komplette Eskalation auslösen", warnt Fischer. Besonders gefährlich sei laut Fischer, dass beide Seiten ihre Grenzen austesten würden. Große Angriffe seien zwar ausgeblieben, kleinere militärische Aktionen und Provokationen hätten aber nicht aufgehört. So wertet er auch die jüngsten US-Angriffe auf Ziele in Teheran als „Teileskalation“.

Noch reagierte der Iran vergleichsweise zurückhaltend. Genau darin sieht Fischer allerdings keinen Grund zur Entwarnung. Gegenüber n-tv erklärt der Politologe, eine Eskalation könne „innerhalb von einem einzigen Angriff passieren“. Als Beispiel nennt er einen möglichen Treffer gegen ein amerikanisches Kriegsschiff oder einen besonders schweren Schlag gegen Ziele in Teheran.

"Das wäre etwas, das wirklich nach einem einzigen Schuss die komplette Eskalation auslösen kann“, so Fischer. Trotz der gegenseitigen Angriffe sieht der Politologe derzeit aber Anzeichen dafür, dass weder Washington noch Teheran an einer völligen Eskalation interessiert seien. Die Waffenruhe funktioniere „relativ besser, als man es hätte erwarten können“. Auch die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass parallel weiter an einer politischen Lösung gearbeitet wird.

US-Außenminister Marco Rubio erwartet noch am Freitag eine Antwort Teherans auf einen neuen US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs. Die einseitige Absichtserklärung umfasst laut US-Angaben 14 Punkte und soll einen Rahmen für zunächst 30-tägige Verhandlungen schaffen. Diskutiert werden dabei unter anderem Lockerungen der US-Sanktionen, die Zukunft der Straße von Hormuz sowie mögliche Vereinbarungen zum iranischen Atomprogramm.





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