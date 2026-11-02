Angriff auf Kühlanlagen: Supermärkte in Belgien und Schweden betroffen

Angriff auf Kühlanlagen in Supermärkten in Belgien, Schweden und Luxemburg: Kühlschränke und Tiefkühltruhen wurden wärmer. Die Hintergründe im Überblick.

Angreifer haben in Belgien und Schweden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen in Supermärkten wärmer wurden. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Belga und TT am Montag. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sind außerdem Filialen in Luxemburg betroffen.

In Belgien sind den Medienberichten zufolge unter anderem Supermärkte der Ketten Delhaize, Carrefour und Spar betroffen. Belga beruft sich auf den Kühltechnik-Dienstleister Sabcobel, der bisher von rund zwanzig betroffenen Anlagen spricht.

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Das Ausmaß in Belgien ist nach bisherigem Stand deutlich geringer als bei einem ähnlichen Angriff in Frankreich Mitte des vergangenen Monats. Dort waren etwa 150 Geschäfte betroffen, was den Vorfall in Belgien in den Kontext der Ereignisse in Europa stellt.

Technische Reaktion des Dienstleisters in Belgien

Nach Angaben von Sabcobel wurden die betroffenen Anlagen aus der Ferne in den Abtaumodus versetzt. Dabei handelt es sich um einen Betriebszustand, in dem Kühlanlagen vereiste Bauteile abtauen.

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Sabcobel-Vorstandschef Stephan Moelans erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Belga, dass das Unternehmen in der Nacht ab 1 Uhr begonnen habe, Techniker zu mobilisieren. Ziel sei es gewesen, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen.

Schweden: Supermärkte melden plötzlichen Temperaturanstieg

Auch in Schweden meldeten Supermärkte einen plötzlichen Temperaturanstieg in den Kühlanlagen. Der Pressechef der Supermarkt-Gruppe ICA bestätigte gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT, dass eine begrenzte Anzahl von Filialen in der Nacht von einem Vorfall betroffen war.

Der Vorfall habe die Kühl- und Gefriersysteme der Geschäfte beeinträchtigt. Wie viele Geschäfte konkret betroffen sind, wollte der Pressechef nicht nennen.

Der ICA-Markt Kvantum im Ort Sjöbo schrieb auf Facebook, die Temperatur in den Kühl- und Gefrierschränken sei auf bis zu 50 Grad gestiegen. Als Ursache nannte der Markt einen Hackerangriff. Die ICA-Gruppe bestätigte diese Ursache jedoch nicht.

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Auch sechs Supermärkte der Kette Coop meldeten Probleme mit den Kühlsystemen. Damit sind in Schweden neben ICA-Filialen auch Geschäfte eines weiteren großen Anbieters betroffen.

Offene Fragen zu Ursache und Ausmaß

Die vorliegenden Angaben lassen offen, wie viele Geschäfte insgesamt betroffen sind und wer hinter den Vorfällen steckt. Eine offizielle Bestätigung der Ursache durch die Betreiber fehlt bislang.

Die Berichte aus Belgien, Schweden und Luxemburg zeigen, dass Kühlsysteme im Lebensmittelhandel über Ländergrenzen hinweg gleichzeitig betroffen sein können. Weitere Informationen der beteiligten Unternehmen und Behörden bleiben abzuwarten.