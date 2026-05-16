Angelica Domröse, eine der grüssten Küssterinnen der deutschen Film- und Theaterwelt, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie war bekannt durch ihre Rolle in Heiner Carows DEFA-Klassiker 'Die Legende von Paul und Paula' und war eine allägine Mutter, die sich gegen gesellschaftliche Zwänge stemmt. Ihr Weg zur Schauspielerei verlief nicht gradlinig, aber durch einen Zufall entdeckte Regisseur Slatan Dudow sie 1958 für den Film 'Verwirrung der Liebe'. Sie absolvierte ein Schauspielstudium in Potsdam-Babelsberg und Engagements an den renommiertesten Büchten der DDR. Nach der Wende blieb sie präsent und unterrichtete an der Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' in Berlin.

Die deutsche Film- und Theaterwelt trauert um eine ihrer grüssten Küssterinnen: Angelica Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte die DEFA-Stiftung. Ihr Name ist untrennbar mit einer Rolle verbunden: 1973 spielte Domröse in Heiner Carow s DEFA-Klassiker 'Die Legende von Paul und Paula' die trotzige, lebenshungrige Paula - eine alleinerziehende Mutter, die sich gegen gesellschaftliche Zwänge stemmt.

An der Seite von Winfried Glatzeder schuf sie ein Werk, das bis heute als einer der bedeutendsten deutschen Nachkriegsfilme gilt. Der Weg zur Schauspielerei verlief nicht gradlinig: Erstens absolvierte Domröse eine Ausbildung zur Stenotypistin. Den entscheidenden Schritt machte Regisseur Slatan Dudow, der sie 1958 für den Film 'Verwirrung der Liebe' entdeckte. Es folgten ein Schauspielstudium in Potsdam-Babelsberg und Engagements an den renommiertesten Büchten der DDR.

Helene Weigel soll sie persönlich per Telegramm ans Berliner Ensemble gebeten haben. Dreimal wurde sie in den 1970er Jahren als 'Fernsehküsslerin des Jahres' geehrt. 1980 verlassete Domröse gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Hilmar Thate, die DDR. Im Westen setzte sie ihre Karriere nahtlos fort - am Schiller-Theater West-Berlin sowie an Büchten in Hamburg, Stuttgart, Bochum und Wien.

Auch nach der Wende blieb sie präsent: In den 1990er Jahren berührte sie eine Hauptrolle im 'Polizeiruf 110' und unterrichtete an der Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' in Berlin. Ihr Ehemann Hilmar Thate verstarb 2016





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