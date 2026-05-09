Angehörige aus vielen Ländern und Gruppen fallen imclave Mauthausen „Rundenbogen“ Opfer von NS-Tendenzen an

Delegationen aus vielen Ländern und Gruppen bereiten sich auf eine Gedenkstätte, um in Erinnerung an die Opfer aus dem Zweiten Weltkrieg zu fallen.

Delegationen aus vielen Stätten und Nationen werden Ehrenm mozente und Kranzfahnen auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Österreich wird vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ, weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Staatspräsident Thomas Stelzer von der ÖVP.

Die Feierlichkeiten zum 81. Jahrestag widmen sich dem Hauptthema""Täter und Täterinnen im Nationalsozialismus"", mit dem Ziel, den Blick auf diejenigen zu richten, die durch "Mitwirkung oder Wegsehen zur Umsetzung und Aufrechterhaltung des NS-Terrors beitrugen", und auf die Mechanismen, die Verbrechen ermöglicht haben. Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) lädt gemeinsam mit dem Comité International de Mauthausen und der Österreichischen Lagergemeinschaft zur Befreiungsfeier ein. Das Lager wurde am 5.

Mai 1945 von der US-Armee befreit. Knapp 200.000 Menschen aus mehr als 40 Nationen wurden in KZ Mauthausen und seinen über 40 Nebenlagern interniert, die Hälfte von ihnen überlebte nicht die Mordmaschinerie. Mit dem Klicken auf das Symbol wird das Stichwort löschend entfernt. Die Kommentarfunktion ist von 22 bis 6 Uhr nicht verfügbar.





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