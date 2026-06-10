Andy Robertson: Brief von Diogo Jotas Witwe gibt Kraft für die WM

Andy Robertson, Kapitän der schottischen Nationalmannschaft, erhält vor der WM einen bewegenden Brief von Rute Cardoso, der Witwe seines verstorbenen Freundes Diogo Jota. Der Brief, Teil der FIFA-Reihe 'Letters That Unite', soll Robertson auf dem Rasen begleiten und ihm die Kraft geben, für beide zu spielen. Schottland tritt erstmals seit 1998 bei einer Weltmeisterschaft an.

Wenn Andy Robertson seine Schotten auf den WM-Rasen führt, dann erhält er besonderen Beistand aus dem Himmel.

'Diogo wird bei dir sein - in deinen Gedanken, deinen Schritten, deinem Herzen', heißt es in einem bewegenden Brief, verfasst von Rute Cardoso. Das Erbe ihres verstorbenen Ehemanns Diogo Jota soll den Kapitän der schottischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft begleiten. Mit dem bei einem Autounfall im vergangenen Juli ums Leben gekommenen Portugiesen hatte Robertson sich in der gemeinsamen Zeit beim FC Liverpool eng angefreundet. Nach der geglückten WM-Qualifikation im vergangenen November war der Verteidiger von Emotionen übermannt worden.

Er habe seinen Kumpel 'den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen', erklärte der 32-Jährige. Diogo und er hätten 'so viel über diese Weltmeisterschaft gesprochen.

' Die Worte der Witwe sind Teil der FIFA-Reihe 'Letters That Unite', in der Fußballpersönlichkeiten persönliche Botschaften austauschen. Rute Cardoso reagierte damit auf Robertsons emotionale Offenbarung nach der Qualifikation.

'Als ich deine Worte gehört habe', schrieb sie in ihrem Brief, sei ihr bewusst geworden, 'dass Diogo den Platz nie wirklich verlassen hat. ' Robertson nehme den gemeinsamen Traum mit auf das Spielfeld. Der Schotte, der den Brief in einem Video vorliest, erklärte: 'Die Worte werden mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben. Und ja, ich spiele nicht nur für mich - ich spiele für uns beide.

' Schottland startet in der Nacht auf Sonntag in das Turnier. Es ist der erste WM-Auftritt der 'Bravehearts' seit 1998. Für Robertson und seine Mannschaftskameraden ist die Teilnahme eine historische Rückkehr auf die große Bühne. Der Kapitän wird dabei nicht nur die Hoffnungen einer ganzen Nation auf seinen Schultern tragen, sondern auch die Erinnerung an einen Freund, der diesen Moment nie erleben durfte.

Die Verbindung zwischen Robertson und Jota, die auf dem Platz und abseits des Rasens bestand, wird in Katar auf besondere Weise lebendig. Jotas Witwe drückt in ihrem Brief die Gewissheit aus, dass ihr Mann stolz auf seinen Freund wäre. Robertson selbst betont, dass er die Kraft aus dieser Unterstützung schöpft. Die Geschichte zeigt, wie der Fußball Menschen über Grenzen und Schicksale hinweg verbindet.

Und während Schottland gegen Gastgeber Katar, Ecuador und Senegal um den Einzug in die K.o. -Runde kämpft, wird ein kleiner Junge aus Liverpool auf den Rängen seinen Vater suchen, der ihm einst von diesem WM-Traum erzählte. Tränen werden fließen, wenn die Nationalhymne ertönt, und in den Herzen der Fans wird die Erinnerung an Diogo Jota weiterleben. Robertson hat versprochen, alles zu geben - für sein Land, für seine Mannschaft, für seinen Freund





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