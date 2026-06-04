Andreyeva erreicht das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers

Die 19-Jährige gewann das Halbfinale gegen Marta Kostjuk und erreicht erstmals in ihrer Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Die 19-Jährige gewann das brisante Halbfinale gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk nach 1:16 Stunden klar mit 6:1, 6:3 und erreichte erstmals in ihrer Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turnier s.

Im Finale am Samstag trifft sie auf die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska oder ihre Landsfrau Diana Schnaider, die am Donnerstag das zweite Halbfinale bestritten. Sie ist superglücklich über ihren Sieg und die Revanche für das Madrid-Finale gegen Kostjuk. Sie war sehr nervös, da Kostjuk eine unglaubliche Saison auf Sand hatte und viel Druck da war. Im Gegensatz zu Andrejewa zeigte Kostjuk in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale Nerven und verlor erstmals nach 16 Siegen auf der Tour wieder ein Match.

Sie hatte 34 unerzwungene Fehler gemacht und hatte auch Probleme mit dem Wind, bevor das Dach geschlossen wurde. Das Publikum war größtenteils auf der Seite der Ukrainerin, aber auch diese Unterstützung half wenig. Nach Matchende verzichtete Kostjuk wie erwartet auf einen Handschlag mit Andrejewa am Netz, um ein Zeichen des Protests gegen den russischen Angriffskrieg in ihrer Heimat zu setzen.

Der Titel im Mixed-Doppel ging an die topgesetzten Sara Errani/Andrea Vavassori aus Italien, die im Finale Gabriela Dabrowski/Evan King (CAN/USA) 4:6, 6:3, 10:4 bezwangen. Im Viertelfinale der Junioren schied der Burgenländer Thilo Behrmann gegen den Brasilianer Luis Miguel mit 4:6, 6:1, 3:6 aus





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Tennis Grand-Slam-Turnier Andreyeva Kostjuk Mixed-Doppel

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