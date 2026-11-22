Andreas Wickhoff erwarb den Master-of-Wine-Titel und leitet Weingut Bründlmayer. Erfahren Sie über seine Qualifikation, den Weinabsatz und die strategische Ausrichtung im österreichischen Weinbau.

Andreas Wickhoff verbindet als Geschäftsführer des Weinguts Bründlmayer im niederösterreichischen Langenlois hohe akademische Weinqualifikation mit praktischer Führung. Sein beruflicher Weg führte ihn von Hotelzielen über internationale Sommelier-Stationen hinweg zur höchsten Weinprüfung. Im Jahr 2016 übernahm er die Verantwortung für das renommierte Weingut und steuert nun die wirtschaftlichen sowie qualitativen Weichen.

Der Weg zum Master of Wine Titel

Andreas Wickhoff strebte ursprünglich eine Karriere in der Hotellerie an und wollte ein Fünf-Sterne-Hotel leiten. Sein elf Jahre älterer Bruder war bereits erfolgreich in diesem Bereich tätig und diente ihm als Vorbild. Nach seiner Matura besuchte er das Tourismuskolleg in Bad Gleichenberg in der Steiermark. Erst das Buch Wein-kurs der britischen Weinautorin Jancis Robinson änderte seinen Fokus grundlegend. Robinson war 1994 als erste Finanzexpertin Master of Wine geworden.

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Dieser Titel ist extrem selten und wird von aktuell nur 427 Personen in 31 Ländern geführt. Wickhoff vertiefte seine Kenntnisse zunächst in Australien und Princeton in den Vereinigten Staaten. Sein erster Job als Sommelier in Frankreich prägte ihn stark. Champagner und Weine aus dem Burgund gehören bis heute zu seinen Favoriten. Er bewertete diese Zeit als entscheidenden Eyeopener für seine weitere Entwicklung.

In Österreich begann er 2001 seine formale Weinbildung an der Weinakademie in Rust. Er setzte seine Ausbildung 2005 in Kanada fort und schloss dort mit dem Diploma in Wines and Spirits ab. Der nächste Schritt führte ihn zum Institute of Masters of Wine in London. Trotz des Titels hält er Titeljagd für eine österreichische Krankheit. Für ihn war es eine persönliche Herausforderung zu prüfen, ob er die hohe Hürde schaffen kann.

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Prüfungsmodalitäten und Forschungsschwerpunkte

Die Erlangung des Master-of-Wine-Titels bei Andreas Wickhoff war mit strengen Anforderungen verbunden. Über drei Tage hinweg musste er insgesamt 36 Weine blind verkosten. Die theoretische Prüfung deckte Weinbau, Kellerwirtschaft und den internationalen Handel ab. Auch aktuelle Themen wie der Klimawandel und veränderte Konsumgewohnheiten wurden abgefragt.

Nach der Verkostung folgte eine umfangreiche Forschungsarbeit. Sein Thema lautete die Chancen und Risiken eines Wechsels vom germanisch geprägten zum romanischen Herkunftssystem. Er analysierte, dass ein Bestellen von Riesling eine Rebsorte und ein Kamptaler eine Herkunft nennt. Diese Unterscheidung mache den Wein unverwechselbarer und strukturell stärker.

In Österreich setzt sich dieser Ansatz schrittweise durch, etwa durch das DAC-System. Die internationale Weinbranche verschafft der Titel Aufmerksamkeit. Wickhoff sieht die Position im Weingut jedoch als seinen festen Arbeitsplatz an. Er fühlt sich in der aktuellen Rolle sehr wohl. Die theoretische Bildung bildet die Basis für seine praktischen Entscheidungen.

Führung beim Weingut Bründlmayer

Andreas Wickhoff übernahm 2016 die Geschäftsführung des Weinguts Bründlmayer in Langenlois. Für seine Position hätten das Diplom der Weinakademie und die Berufserfahrung aus seiner Sicht auch gereicht. Im Weingut steht die regionale Verankerung im Vordergrund. Der Stil eines Weins wird mit erfahrenen Kollegen bei gemeinsamen Verkostungen entschieden.

Primär geht es im Weingut um wirtschaftliche Stabilität und Gesundheit. Im früheren Job als Sommelier war er rund 150 Tage im Jahr unterwegs. Dies war mit seiner Familie zunehmend schwer zu vereinbaren. Die Arbeit im Weingut bietet ihm mehr Balance. Er prägen ihn besonders die Jahre im Ausland. Diese Erfahrungen fließen nun in die Strategie des Unternehmens ein.

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Deutschland bleibt der wichtigste Exportmarkt für das Weingut Bründlmayer. Der größte Einzelimporteur sitzt in den USA und heißt Skurnik Wines And Spirits. Die internationale Vernetzung ist weiterhin zentral für den Vertrieb. Die lokale Produktion steht jedoch im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Andreas Wickhoff fokussiert sich auf die langfristige Planung.

Absatztrends und neue Produktstrategien

Wein ist für Andreas Wickhoff ein historisches Kulturgut. Der Konsum nimmt jedoch insgesamt ab. Der Absatzmarkt sinkt spürbar. Besonders das günstigere Segment spürt den rückläufigen Trend. Die Statistik Austria belegt diese Entwicklung konkret. Der Pro-Kopf-Verbrauch sank im Wirtschaftsjahr 2022/23 auf 25,5 Liter. Vorher lagen die Werte bei 26,7 Litern.

Das Weingut reagiert auf diese Veränderungen mit neuen Produkten. Es gibt ein wachsendes Angebot an alkoholfreien Getränken. Bründlmayer setzt auf Proxys, die sich gut zum Essen servieren lassen. Fizz Blanc und Fizz Rosé entstehen auf Basis von Verjus und Traubensaft. Diese Produkte sind alkoholfrei oder haben wenig Alkohol.

Der Wein-Master würde sich freuen, wenn sich daraus ein eigenes Segment entwickelt. Bis dahin bleibt der Fokus auf dem Kernprodukt Wein. Die Marke im niederösterreichischen Langenlois nutzt ihre Expertise. Andreas Wickhoff verbindet Tradition mit modernen Anforderungen. Die Zukunft erfordert Flexibilität und Innovation.

Seine ehrgeizigen Ziele hat er durchgesetzt. Der Weg von Bad Gleichenberg nach Langenlois ist ein Erfolg. Die internationale Bildung ist im Betrieb angekommen. Die Weinindustrie steht vor Veränderungen. Der Master of Wine führt durch diese Zeiten. Die Strategie von Bründlmayer ist klar definiert. Der Umsatz bleibt stabil trotz sinkender Konsumzahlen.