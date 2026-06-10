Andreas Ivanschitz: Die Herausforderung der ORF-Berichterstattung

Andreas Ivanschitz analysiert als Experte für die ORF-Berichterstattung zur Weltmeisterschaft ausgewählte Spieltage an der Seite von Herbert Prohaska. Er ist sich bewusst, dass Vorbereitung in diesem Job elementar wichtig ist und dass er seine eigene Erfahrung als Spieler nutzen kann, um Situationen zu verstehen.

Als Experte für die ORF-Berichterstattung zur Weltmeisterschaft hat Andreas Ivanschitz eine neue Herausforderung angenommen. Der ehemalige ÖFB-Kapitän analysiert auf dem Küniglberg an der Seite von Herbert Prohaska ausgewählte Spieltage.

Ivanschitz ist sich bewusst, dass Vorbereitung in diesem Job elementar wichtig ist und dass er seine eigene Erfahrung als Spieler nutzen kann, um Situationen zu verstehen. Er will als Experte Dinge ins Wohnzimmer transportieren, die spannend sind, und einen anderen Blickwinkel auf Dinge legen. Ivanschitz ist froh, dass die Konstellation, die der ORF zusammengestellt hat, sehr gut ist und dass er nicht punktuell für einzelne Spiele in die USA fliegen muss.

Er ist sich bewusst, dass es eine Herausforderung sein wird, mit den Gegebenheiten zurechtzukommen, die ganze Nacht hindurch frisch zu bleiben, aber er ist zuversichtlich, dass er es schaffen wird. Ivanschitz hat mit drei Spielern im ÖFB-Team zusammengespielt: Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic und David Alaba. Er ist stolz auf die Karriere, die sie hingelegt haben und denkt, dass sie alle eine sensationelle Karriere hingelegt haben.

Ivanschitz ist auch stolz auf die aktuelle Mannschaft, die eine Breite hat, die echt herausragend ist. Er denkt, dass es wichtig ist, dass vor der ersten Partie die Zukunft von Ralf Rangnick geklärt ist, aber er glaubt nicht, dass es für die Spieler wichtig ist. Ivanschitz denkt, dass Rangnick sich wieder zum ÖFB bekennen wird, weil er sich hier viel aufgebaut hat und weil er Spaß hat, Teamchef der Mannschaft zu sein.

Ivanschitz hat selbst in den USA gespielt und gelebt und denkt, dass das Klima in Kalifornien sehr unterschiedlich sein kann. Er denkt, dass es wichtig ist, die ganze Zeitumstellung zu verkraften und dass die Physios extrem gefordert sind. Ivanschitz denkt, dass es am Ende auch entscheidend sein wird, welche Nation mit den Umständen am besten zurechtkommt





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